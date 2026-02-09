Cerrados ocho kilómetros del puerto de Somiedo por riesgo de aludes

La vertiente asturiana del puerto de Somiedo, la carretera AS-227, quedó cortada a las cinco y media de la tarde de este lunes por iesgo de aludes. La carretera está cortada entre los kilómetros 42,500 y 50,800.

A la nieve caída en días anteriores ha seguido un aumento de las temperaturas, con el consiguiente riesgo de deshielo y desprendimiento de las últimas placas de hielo y nieve.

En Somiedo tambié está cerrado el alto de La Farrapona.

También está cerrado el tramo entre Tuiza y el puerto de La Cubilla, en el concejo de Lena.