Cerrados ocho kilómetros del puerto de Somiedo por riesgo de aludes
La carretera está vedada al paso entre los kilómetros 42,500 y 50,800
La vertiente asturiana del puerto de Somiedo, la carretera AS-227, quedó cortada a las cinco y media de la tarde de este lunes por iesgo de aludes. La carretera está cortada entre los kilómetros 42,500 y 50,800.
A la nieve caída en días anteriores ha seguido un aumento de las temperaturas, con el consiguiente riesgo de deshielo y desprendimiento de las últimas placas de hielo y nieve.
En Somiedo tambié está cerrado el alto de La Farrapona.
También está cerrado el tramo entre Tuiza y el puerto de La Cubilla, en el concejo de Lena.
