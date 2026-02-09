De la clase a la cuadra: Asturias impulsará "prácticas ganaderas" para facilitar el conocimiento real de los jóvenes del campo

Asturias pondrá en marcha un programa de prácticas ganaderas con el fin de que las personas jóvenes adquieran «experiencia directa en el manejo del ganado, la gestión técnico-económica, la tramitación administrativa y la comercialización». Esta iniciativa es una de las muchas que figuran en el Pacto por el Medio Rural, una especie de hoja de ruta del campo asturiano de aquí a 2030, planteado de forma transversal –reto demográfico, igualdad, cohesión territorial, emergencia climática, transición energética, soberanía alimentaria y digitalización, etc–, con una inversión comprometida que ronda los 500 millones de euros y que este mismo martes 17 de febrero se firma en Oviedo por todas partes implicadas (administración, organizaciones agrarias, ayuntamientos, grupos de desarrollo, empresarios), con la presencia del presidente, Adrián Barbón.

El objetivo: proteger, fortalecer y adaptar al nuevo escenario climático y a las exigencias de sostenibilidad al sector primario, «esencial no solo para garantizar la sostenibilidad del medio rural, sino también para ofrecer a los consumidores producciones de calidad, seguras y diferenciadas». Porque, recoge el documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, agricultura, ganadería, pesca, agroalimentación y sector forestal son el «núcleo irradiador de la identidad, la cultura y las lenguas tradicionales de Asturias».

Trabajo remunerado

Así las cosas se plantean diversas iniciativas en distintos ámbitos, como las citadas prácticas ganaderas, que serán en explotaciones de referencia y coordinadas con los centros de formación profesionales, escuelas y demás. Podrán ser remuneradas con el fin de generar «un vínculo temprano con la profesión» y favorecer el relevo generacional.

Entre otras medidas concretas, en relación con la mujer -Asturias tiene un estatuto para las que viven y trabajan en los pueblos ya en marcha y a punto de aprobarse-, se aborda la conciliación y se quiere reactivar el programa «Más que un respiro» para ayudarlas a conciliar con servicios de sustitución temporales y apoyo a los cuidados, entre otros.

Beneficios fiscales

A nivel económico el Pacto incluye compromisos como la bonificación del 100% de las tasas del Principado e impulsar un grupo de trabajo sobre fiscalidad agrarias para determinar qué medidas son las más eficaces para ayudar a los profesionales. El Principado se compromete también a la simplificación administrativa y ayudar a la digitalización del sector.

Hay muchas más iniciativas en un documento con seis capítulos y más de 90 páginas elaborado por todo el equipo de la Consejería de Medio Rural. Por supuesto se hace referencia al espinoso acuerdo con Mercosur y similares, frente a lo que el Principado promete «la defensa irrenunciable» de la producción agraria y alimentaria asturiana, para lo que reclama salvaguardas que garanticen la competencia en igualdad.

De la Política Agraria Común (PAC) se destaca su importancia clave para el campo asturiano, al que «debe reconocer y compensar las dificultades inherentes a producir en territorios con condiciones orográficas». Se avisa de que «resulta alarmante» el anuncio de posibles recortes en el futuro presupuesto de la UE.

Turismo agrario: la figura emergente

El Pacto dedica un apartado específico a “Promoción, difusión y turismo agrario”, una nueva figura que se ve como "vía de diversificación y de valorización de la actividad del campo asturiano. En concreto, propone integrar el turismo agrario para generar ingresos complementarios en las explotaciones y “crear vínculos emocionales” entre visitantes y productores. En la región ya hay en marcha diversas iniciativas como sidraturismo, enoturismo, agroturismo, turismo de granja y experiencias gastronómicas en entornos rurales. Además, en la estrategia promocional sugiere reforzar la presencia en ferias y eventos también del ámbito turístico (menciona, entre otros, FITUR) para proyectar la marca Alimentos del Paraíso y posicionar Asturias como destino gastronómico.