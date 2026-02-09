¿Qué diferencia a una vacuna de la gripe que funciona bien de otra que protege a medias? 325 muertes más en Asturias este invierno

¿Cuántas vidas salva una vacuna de la gripe cuyos componentes son muy similares a los virus que realmente circulan en ese otoño-invierno? No resulta fácil dar una respuesta precisa, pero se pueden formular aproximaciones. Y una aproximación en Asturias habla de unas 325 vidas salvadas. Es decir, que de una vacuna que acierta mucho en sus componentes a una que acierta menos, la diferencia es que con la segunda se registran en el Principado unas 325 muertes más. Esto último es lo que está sucediendo este invierno en el Principado.

El dato de 325 decesos más se deriva de analizar la mortalidad de Asturias en el pasado invierno y en el actual. Las cifras de muertos de un periodo y de otro han de estudiarse bajo una premisa básica: en el otoño de 2024, se aplicó una vacuna de la gripe cuyos componentes coincidieron en gran medida con los virus gripales que circularon ese invierno. La consecuencia fue una menor mortalidad. En el trimestre noviembre de 2024, diciembre de 2024 y enero de 2025, se contabilizaron en la región 3.477 defunciones.

En cambio, la vacuna de este pasado otoño tuvo un acierto menor en su composición. A la hora de la verdad circularon virus bastante distintos. La consecuencia es que la mortalidad en Asturias en el invierno ha sido sustantivamente superior: 3.802 decesos en el trimestre noviembre-diciembre-enero. O sea, 325 más que en el invierno precedente.

La gripe condiciona la mortalidad

Las cifras de muertos facilitadas en estos párrafos, difundidas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) y el MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y, en última instancia, del Ministerio de Sanidad), son globales. Pero es bien sabido que, durante el otoño y el invierno, la mortalidad está muy condicionada por las infecciones y, en particular, por la gripe.

En Asturias, el pico de la gripe de este invierno tuvo lugar en diciembre, y en ese mes se computaron 1.304 muertes, casi 200 más que en el mismo mes de 2024. Este pasado enero, la curva epidémica ya descendió, pero la mortalidad fue superior, 1.484 decesos, un centenar más que en enero de 2025. Esta diferencia es llamativa, si se tiene en cuenta que, en el invierno pasado, la mayor intensidad de la epidemia gripal se había producido enero. Pero lo dicho: fue un periodo con una mayor protección de la vacuna otoñal.

A falta de ver qué sucede en febrero, el volumen de muertes en Asturias de este invierno se sitúa en la media de los últimos años, con la excepción del invierno pasado (en el que fue, como se ha dicho, la mortalidad fue significativamente menor) y de los inviernos 2016-2017 y 2020-2021, en los que fue notablemente superior (en especial, en el último de los citados, primer invierno de la pandemia de covid-19).