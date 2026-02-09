Disfruta de los pasatiempos de LA NUEVA ESPAÑA: descubre la renovada oferta de juegos para nuestros lectores

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algunos de los pasatiempos de LNE.

Algunos de los pasatiempos de LNE.

A. R.

La web de LA NUEVA ESPAÑA no deja de renovarse. Además de noticias, el portal lne.es ofrece multitud de servicios a sus usuarios, como por ejemplo, los pasatiempos. La NUEVA ESPAÑA pone a disposición de sus usuarios una amplia variedad de juegos, con un catálogo que no deja de crecer, para disfrutar desde cualquier lugar.

Nuevos pasatiempos

A los tradicionales crucigrama, sudoku y sopa de letras se suma ahora una nueva propuesta: Pangramax, un reto diario que combina agilidad mental y cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Otros juegos de la página son el cuadro númerico, la palabra ocultao el saltaminas. Y esto solo es el comienzo.

En los próximos meses, se ampliará la oferta de pasatiempos con nuevos desafíos diarios diseñados para poner a prueba tu mente. Además, los suscriptores tendrán acceso al histórico completo de todos los juegos y podrán disfrutar de ellos sin límites tanto en la web como en la app.

¿Es necesario estar suscrito a jugar?

No es imprescindible suscribirse para empezar a jugar. Sin embargo, los juegos exclusivos solo están accesibles para quienes tengan una suscripción activa. Los usuarios suscriptores pueden disfrutar de la experiencia completa, con todos los juegos desbloqueados y sin interrupciones.

¿Qué ventajas tiene ser suscriptor en la sección de pasatiempos?

Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario. Muy pronto se incorporarán nuevas funcionalidades exclusivas para ellos, de las que se irá informando puntualmente. Una forma perfecta de unir diversión y estimulación mental dentro de la suscripción.

¿Como puedo suscribirme?

El periódico líder en Asturias ofrece a sus lectores la posibilidad de acceder a todos los contenidos de la edición digital durante un mes por 6,99 euros al mes. Para acceder a la edición Premium del periódico debes registrarte en este enlace. Por otro lado, también tienes disponible una suscripción anual con la que, por 49,99 euros, lo que supone una rebaja respecto a la tarifa mensual. Con esta opción podrás acceder a todo el contenido web durante un año. (A través de este enlace puedes hacer tu suscripción anual)

La suscripción anual de LA NUEVA ESPAÑA da acceso a todas las informaciones publicadas en las diferentes ediciones en papel del diario y a las noticias de última hora colgadas en la edición digital. También a los suplementos y todos los contenidos multimedia que enriquecen la web y que completan una apuesta única por la información regional.

El Gobierno de Asturias valora las elecciones en Aragón: "Malos resultados para la izquierda y preocupación por el ascenso de la extrema derecha"

