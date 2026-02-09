La FADE se reunirá en Bruselas con el coordinador del Corredor Atlántico: "Tenemos que ir al mismo ritmo que otros territorios"

Golpe encima de la mesa de las patronales empresariales del Noroeste para pedir más implicación al Corredor Atlántico, la red de infraestructuras que la Unión Europea considera prioritarias para vertebrar el territorio.

Golpe encima de la mesa de las patronales del Noroeste para reclamar una mayor implicación en el desarrollo del Corredor Atlántico, la red de infraestructuras que la Unión Europea considera prioritaria para vertebrar el territorio.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), liderada por María Calvo; la Confederación de Empresarios de Galicia, presidida por Juan Manuel Vieites, y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), encabezada por Juan María Vallejo, celebraron este lunes una reunión en León de la que salió una hoja de ruta clara y coordinada.

Entre los acuerdos alcanzados figura la celebración de una próxima reunión en Madrid y, meses más tarde, un desplazamiento conjunto a Bruselas, previsto para junio, donde los líderes empresariales se reunirán con François Bausch, coordinador europeo del Corredor Atlántico, con quien ya mantuvieron un primer contacto por vía telemática semanas atrás.

“Esta reunión permitirá trasladar de forma directa y estratégica las reivindicaciones de Asturias, Castilla y León y Galicia a nivel europeo”, señalaron las tres patronales en un comunicado conjunto.

Un “gemelo digital” del Corredor

Otro de los ejes del acuerdo es la elaboración de un “gemelo digital” del Corredor Atlántico, una recreación gráfica que permita identificar con precisión qué infraestructuras están pendientes de ejecución y el grado de desarrollo real del corredor en los distintos territorios.

Las patronales consideran “inaplazable” el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías para reforzar la cohesión territorial del Noroeste con el resto de España y con la Unión Europea, posicionar la región como un espacio competitivo, atraer inversión y talento y combatir la despoblación mediante una red de infraestructuras adecuada.

El objetivo pasa por garantizar su desarrollo, financiación y ejecución de aquí a 2030, en el caso de la red básica, y hasta 2050, para la red global, incluyendo el Mecanismo Conectar Europa y los fondos europeos asociados.

Cuatro reivindicaciones clave

Las organizaciones empresariales fijaron cuatro demandas prioritarias:

Incorporación efectiva del Noroeste al mapa de autopistas ferroviarias y a la iniciativa Mercancías 30 , “al mismo ritmo” que el resto de los territorios.

al mapa de autopistas ferroviarias y a la iniciativa , “al mismo ritmo” que el resto de los territorios. Planificación equilibrada y simultánea del corredor y aceleración de las inversiones para evitar que el Noroeste quede fuera de los plazos y estándares TEN-T .

del corredor y aceleración de las inversiones para evitar que el Noroeste quede fuera de los plazos y estándares . Disposición de un plan director detallado y creación de una comisión de seguimiento público-privada , con interlocución sistemática con el Ministerio y las administraciones implicadas.

y creación de una , con interlocución sistemática con el Ministerio y las administraciones implicadas. Priorizar actuaciones que conecten los puertos del Noroeste con el ferrocarril y hagan operativos los nodos logísticos.

El foco asturiano

Por su parte, María Calvo subrayó que el Corredor Atlántico Noroeste es una “palanca decisiva para la competitividad y el futuro industrial del Principado” y recalcó que la reindustrialización, el crecimiento empresarial y la atracción de inversión “requieren conectividad real e integración efectiva de Asturias en la logística europea”.

Según trasladó, la FADE considera prioritario" hacer plenamente operativa la Zalia como nodo logístico intermodal, garantizar su conexión efectiva con el ferrocarril de mercancías interoperable (ancho estándar) y eliminar los cuellos de botella ferroviarios que actualmente limitan la salida de mercancías desde Asturias hacia la Meseta y Europa".

Calvo reclamó también el despliegue de las autopistas ferroviarias y la incorporación efectiva de Asturias a Mercancías 30, “al mismo ritmo que el resto de los territorios”.

El peaje del Huerna

La presidenta de la FADE volvió a poner sobre la mesa la petición de suspensión del peaje del Huerna, una medida que, a su juicio, permitiría reducir los costes logísticos y mejorar la conectividad del Principado con el resto de España.