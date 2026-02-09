El Gobierno de Asturias valora las elecciones en Aragón: "Malos resultados para la izquierda y preocupación por el ascenso de la extrema derecha"

El portavoz del Gobierno del Principado, el consejero Guillermo Peláez, ha hecho tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, una primera reflexión sobre los resultados electorales en Aragón. Para Peláez, son "malos para la izquierda" y también expresó "preocupación" por el aumento de Vox.

Aunque Peláez remitió a los análisis que hagan las direcciones regionales de las dos formaciones que sustentan el gobierno asturiano (PSOE e IU), sí hizo una primera reflexión desde el Gobierno.

"Obviamente, hemos abordado el tema en Consejo de Gobierno y nuestras primeras valoraciones son que es un resultado malo para la izquierda, preocupación ante el ascenso de la extrema derecha, que ha duplicado el número de diputados", dijo en referencia a Vox.

También hizo una "apelación a la responsabilidad" dirigida al Partido Popular, formación que gobierna en Aragón y decidió el adelanto electoral. "Cuando se tiene un mandato representativo de cuatro años hay que ejercerlo con responsabilidad", dijo Peláez.

"No podemos obviar que estas elecciones las convocó el presidente de Aragón al amparo de su competencia exclusiva, que es la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones", apuntó el consejero y portavoz. Y recalcó que esas elecciones anticipadas fueron convocadas "en la idea de reforzar la posición (del PP) y, por tanto, garantizar certidumbre en el Gobierno de Aragón".

Sin embargo, recalcó Peláez, "lo que tenemos como resultado es más incertidumbre todavía en el Gobierno de Aragón, con un descenso de quien convocaba las elecciones y un incremento de la extrema derecha".

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano contrapuso esa decisión del PP en Aragón con "la responsabilidad del Gobierno del Principado de Asturias, que lleva desde 2019 gobernando sin mayoría absoluta y, sin embargo, ha sacado siete presupuestos adelante, dotando de estabilidad al Gobierno del Principado de Asturias y desarrollando políticas progresistas y reformistas".

Para Peláez, esas políticas "son además el antídoto contra la extrema derecha". "Hacer política que responda a las necesidades de la ciudadanía es, desde luego, la mejor receta contra el ascenso de la extrema derecha", añadió.

No obstante, señaló que habrán de ser las formaciones políticas que sustentan el gobierno asturiano las que "se pronuncien sobre el análisis de los resultados electorales de anoche". La dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) tiene previsto reunirse este miércoles.