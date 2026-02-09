El HUCA incorpora a una radióloga especializada en mamografías para reducir las demoras

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado a una nueva radióloga especializada en mama. Este incremento de la plantilla tiene lugar unos días después de que pacientes de riesgo de diversos hospitales asturianos denunciaran un deficiente seguimiento de sus procesos. Una parte de ellas ya han sufrido la enfermedad y se someten a exploraciones periódicas; otras presentan factores que obligan a un control estrecho, por ejemplo antecedentes familiares o características genéticas.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, a raíz de los primeros testimonios de retrasos en las citaciones para las pruebas, la dirección del HUCA emprendió una reorganización interna del circuito que siguen las pacientes de riesgo. La existencia de esta reordenación fue negada por la Consejería de Salud.

Una especialidad con déficit de efectivos

La escasez de médicos radiólogos, y en particular de profesionales especializados en mama, es una de las causas de las demoras de surgidas en los últimos tiempos. En este caso, el HUCA ficha a una radióloga proveniente del Hospital San Agustín, de Avilés, en un traslado que se aceleró a raíz de las informaciones recientes.

Noticias relacionadas

Según indicaron ayer fuentes de la Consejería, el Servicio de Salud (Sespa) “trabaja con un modelo continuo de evaluación y mejora en todos los circuitos, todos los niveles asistenciales y todos los procedimientos para tratar prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía”.