Jóvenes que escriben el futuro de Cangas del Narcea

La Fundación EDP, en colaboración con la ONG Mentes Emprendedoras, impulsa distintas iniciativas que buscan despertar el talento innovador entre las y los jóvenes de Cangas del Narcea, especialmente entre estudiantes de 14 a 16 años, reforzando la idea de que pueden convertirse en protagonistas del futuro del concejo. A través del programa “Cangas, una oportunidad de película”, ambas entidades trabajan para que el alumnado desarrolle competencias esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de transformar una idea en un proyecto con impacto real en su entorno.

El objetivo es claro: acompañar a las nuevas generaciones en el descubrimiento de su propio potencial y dotarlas de herramientas que les permitan identificar retos locales, proponer soluciones y tomar conciencia de su papel en la construcción del futuro del concejo. “Las y los jóvenes tienen mucho que aportar, y queremos ayudarles a escribir su propio guion”, afirma Jorgelina Expósito, responsable del proyecto de la Fundación EDP.

Una metodología para transformar ideas en proyectos.

La iniciativa se articula mediante dinámicas participativas y colaborativas. El alumnado trabaja por equipos para detectar necesidades o problemas reales del territorio, analizar posibles vías de solución y desarrollar propuestas de emprendimiento social. Esta metodología no solo incentiva la creatividad, sino que fortalece habilidades como la comunicación, la organización, la responsabilidad compartida y la toma de decisiones, imprescindibles tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Durante todo el proceso, los equipos cuentan con el acompañamiento de personas mentoras, una figura clave del programa. Procedentes del mundo de la empresa, de la cultura, del voluntariado de Fundación EDP y de Mentes Emprendedoras, estas personas profesionales apoyan al alumnado con un enfoque facilitador: formulan preguntas estratégicas, orientan en la búsqueda de información, ayudan a dar estructura a las ideas y detectan posibles obstáculos que puedan afectar al avance del proyecto. Su labor no consiste en dar respuestas cerradas, sino en estimular la reflexión y fomentar que el propio alumnado sea capaz de tomar decisiones fundamentadas.

Una experiencia que impulsa talento y compromiso local

Las actividades propuestas permiten a las y los estudiantes recorrer un proceso de creación completo: desde la identificación del reto hasta el diseño de una solución, pasando por la generación de ideas, el análisis de viabilidad y la preparación de una presentación final. Este recorrido no solo ofrece un aprendizaje práctico, sino que también refuerza la confianza y el sentido de pertenencia del alumnado, promoviendo una visión positiva sobre el papel que pueden desempeñar en el desarrollo del concejo.

La iniciativa pretende, además, despertar el interés por el emprendimiento como herramienta para generar impacto social y reforzar valores como la cooperación, la iniciativa y la capacidad de adaptación. Se trata de cultivar una actitud emprendedora que acompañe a las y los jóvenes a lo largo de su vida académica y profesional.

Escuela de la Energía: educación para un futuro sostenible

Este programa forma parte de “Escuela de la Energía”, el proyecto educativo de Fundación EDP orientado a la sensibilización en materias como la sostenibilidad, las energías renovables, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además de las sesiones presenciales, la iniciativa ofrece una plataforma online gratuita con recursos didácticos para estudiantes de 6 a 16 años: fichas, juegos interactivos, vídeos, experimentos, escape rooms y otros materiales gamificados que permiten aprender de forma dinámica.

La plataforma es también una herramienta de apoyo para el profesorado, facilitando recursos que ayudan a crear clases más participativas, interactivas y alineadas con la realidad del mundo actual. Gracias a ello, “Escuela de la Energía” contribuye a que el alumnado desarrolle una mirada crítica y consciente hacia los retos ambientales y sociales del futuro