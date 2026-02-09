La mayoría del comité de Ence en Navia plantea una treintena de prejubilaciones y salidas voluntarias como alternativa a los despidos del ERE

La mayoría del comité de empresa de Celulosas de Asturias (Ceasa), la filial del grupo Ence propietaria de la planta papelera de Navia, ha planteado esta mañana a la dirección una trentena de prejubilaciones y bajas incentivadas como alternativa al expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que ha puesto sobre la mesa la compañía para 96 de sus 380 trabajadores.

Dirección de Ence y representantes de los trabajadores se reunieron esta mañana en el cuarto encuentro de la ronda de negociaciones del ERE. La mayoría del comité de empresa (los representantes de CC OO, SOMA-UGT y CSIF) plantearon a la empresa un ajuste de personal alternativo a las 96 salidas que pasaría por la prejubilación del personal de 59 años o más (una treintena de trabajadores) y salidas voluntarias. "La empresa sigue en la misma postura y mantiene las 96 salidas", señaló Javier Zardaín, presidente del comité de empresa, que calificó de "aberración" el ERE planteado por Ence.

"La fábrica de Navia obtuvo un beneficio de 47 millones en 2024, desde 2021 ganó 250 millones y ha recibido 53 millones en ayudas públicas. No es justificable que se presente este ERE para un tercio de la plantilla por unas pérdidas de 2,7 millones en 2025 que no están ni auditadas", señaló Zardaín.

La propuesta alternativa de prejubilaciones y bajas voluntarias fue presentada por la mayoría del comité de empresa, pero el sindicato USO se desmarcó de ella. Esta organización considera que hay causas suficientes para impugnar el ERE al considerar que no están justificadas ni las causas económicas ni las productivas, "puesto que la aplicación de tecnología e inteligencia artificial que se plantea no se detalla", señalaron fuentes de USO.

Noticias relacionadas

El miércoles volverán a reunirse la dirección de Ence y los representantes de la plantilla, que esperan que la empresa presente una nueva propuesta. La convocatoria de huelga indefinida a partir del día 13 en la fábrica de pasta de celulosa y energía de Navia sigue en pie.