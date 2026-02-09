El movimiento feminista asturiano lleva a Villaviciosa su gran manifestación unitaria del 8M, dedicada este año a la mujer rural

El movimiento feminista asturiano, "Asturies Feminista 8M", saldrá el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, en manifestación por las calles de Villaviciosa bajo el lema "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista".

"Este año las feministas asturianas volvemos a apostar por descentralizar nuestra manifestación más grande, dejando claro que el feminismo se construye en cada rincón de Asturias. Lo hacemos bajo un lema histórico de la lucha feminista internacionalista, anticapitalista, antirracista y antiimperialista. Un lema que nace de la tierra y mira al mundo", anuncian las feministas asturianas en un comunicado en el que añaden que en esta convocatoria quieren "poner en el centro a las mujeres rurales de nuestra tierra y con la mirada puesta en el mundo".

El domingo 8 de marzo, la manifestación unitaria de Villaviciosa saldrá de la calle Ramón Rivero Solares a las 12.30 horas y terminará en la misma calle, en un recorrido casi circular.

Previamente, “Asturies Feminista 8M” llevará a cabo diversas actividades y acciones de concienciación por toda la región. Entre ellas cita "Comadrea" en Avilés, el jueves 12 de febrero a las 19.00 horas en el Caleidoscopio; el Día de Comadres en Langreo y la presentación del mural feminista. El mismo 12 de febrero a las 12.30 en la Plaza de la Barquera; una sesión vermut en Oviedo, el sábado 28 de febrero a las 13.00 en la Plaza del Paraguas; una charla, "Con M de Muyer", en Pola de Siero, el jueves 5 de marzo a las 19.30 en el salón de actos del Instituto Río Nora; un bingo feminista en Oviedo, el viernes 6 de marzo a las 19.00 en el Bar Marluca, y una "ciclorevuelta" en Gijón, el sábado 7 de marzo a las 12.00, con salida desde la Plaza Mayor.