Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada

Una mujer sufrió una indisposición mientras circulaba por la Autovía del Cantábrico en sentido a Gijón, un poco antes de la estación de servicio de La Vega, a la altura de Posada de Llanes.

A las 15.06 horras, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil recibió una llamada solicitando apoyo por la indisposición de esta mujer, conductora de un vehículo que circulaba por la autovía A-8, en la salida del kilómetro 303 de la citada vía, en el término municipal de Llanes. A la zona se desplazó comisionada la patrulla de la Guardia Civil de Posada de Llanes.

A las 15.07 horas, el Sargento del Puesto de Llanes, que circulaba por ese lugar, se encontró el vehículo parado, y a la mujer tumbada en el suelo. Permaneció en el lugar hasta la llegada de la patrulla de Posada, así como un médico y una ambulancia, que evacuó a la mujer al Hospital del Oriente en Arriondas (Parres).

Numerosas personas fueron testigos del incidente, que causó la consiguiente alarma.