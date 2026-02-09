Las mujeres piden paso en el laboratorio

Dice el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que suele haber una «tendencia a pensar que la ciencia solo sale del lado masculino». Pero no es así. «Eso ha invisibilizado, en ocasiones de forma muy proactiva, la enorme labor que han hecho mujeres científicas a lo largo de la historia y también en la actualidad».

Una de esas científicas «invisibilizadas» fue la química británica Rosalind Franklin (1920-1958), a quien aún hace pocos años se le reconoció su contribución al descubrimiento del ADN, un trabajo que en su día, hace más de 50 años, capitalizaron sus compañeros hombres en el laboratorio.

Es precisamente la de Franklin, por «haber sido vilipendiada», una de las muñecas preferidas de José Montejo. El profesor de Ciencias de la Educación la Universidad es dueño de una singular colección que ha servido para montar la exposición «Tengo una muñeca vestida de científica», una de las muchas actividades desplegadas por la institución académica asturiana para conmemorar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

Montejo y Villaverde, además de la vicerrectora de Educación, Irene Díaz, acudieron este lunes a la inauguración de la muestra, en los escaparates de la tienda universitaria, en Oviedo. Allí el Rector aprovechó para reivindicar el esfuerzo y el compromiso de la institución en evitar casos como el de Rosalind Franklin y «dar visibilidad a una parte importante de la ciencia, que es la ciencia femenina, la que hacen mujeres».

Irene Díaz, Ignacio Villaverde y José Montejo, con su muñeca preferida, de la química Rosalind Franklin, en la exposición en Oviedo. / Luisma Murias

La muñeca que inspira la científica británica es una de las más de 50 reunidas por Montejo, que empezó por casualidad a coleccionarlas y ahora busca piezas únicas y exclusivas a través de internet. «Llevo 3 años con ellas. Otra que me gusta mucho es una de cerámica, de Marie Curie, muy difícil de conseguir», abunda. Barbies, nancys, pinypon y otras marcas de referencia están presentes en las piezas, vestidas de astronautas, entomólogas, aviadoras, biólogas... Y también de personasjes conocidos, como las citadas Curie y Franklin, Jane Godall o Amelia Earhart.

Todo para llamar la atención de esas niñas que un día serán mujeres y tendrán que tener una profesión, por qué no, del ámbito de la ciencia. Pero hoy por hoy no muchas piensan en el laboratorio. La brecha de género es acusada, si bien en la Universidad de Oviedo, según Villaverde y Díaz, hombres y mujeres están empatados.

Montejo, colocando las muñecas. / Luisma Murias

«Hemos poco a poco arañado décimas a la brecha salarial que existe y también a esa diferencia en el progreso de la carrera académica entre hombres y mujeres. El personal se divide al 50%, sin embargo es abrumadora y muy significativa la presencia de los hombres en la culminación de la carrera académica en las cátedras, no en el caso de las mujeres», lamentó el Rector.

«Prácticamente dos tercios de las cátedras están ocupadas por hombres y solo un tercio por mujeres. Ya estamos en un 33% y partíamos de un 26%», apuntó. «La carrera académica se ralentiza para la mujer cuando decide ser madre, por lo que se les valora más tarde».

Para que esto no suceda, o no suceda tanto, están días como el de la Niña y la Mujer en la Ciencia. La Universidad y la delegación del CSIC en Asturias tienen un amplio programa de actividades con conferencias, cursos, actividades infantiles, destinado a divulgar la carrera científica y la igualdad de oportunidades.