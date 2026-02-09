Multado con 400 euros por conducir más horas de las permitidas: la sanción que va a llegar en los próximos días, con conductores asturianos afectados

La Dirección General de Tráfico (DGT) inició este lunes una campaña de intensificación del control y la vigilancia centrada en la seguridad de los vehículos al transporte de mercancías y personas que se prolongará durante toda esta semana, en el marco de la 'Operation Truck&Bus', que desarrolla la asociación europea de policías de tráfico RoadPol.

Tanto agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como del resto de policías autonómicas y locales que se sumen a la campaña controlarán las condiciones en las que circulan camiones y autobuses por las carreteras españolas -independientemente del país en el que estén matriculados-, así como a sus conductores, según informó este lunes la DGT.

Durante esta semana se incidirá en la vigilancia de aspectos como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo y la seguridad de la carga transportada.

También se comprobará que la documentación del vehículo y del conductor es correcta y está vigente, que los ocupantes de los vehículos llevan puesto el cinturón de seguridad, que no se conduce bajo los efectos del alcohol u otras drogas y que no se hace uso de dispositivos que provocan distracción en la conducción, como el teléfono móvil.

Como es habitual, la vigilancia se realizará en toda clase de vías y a cualquier hora del día, especialmente en las carreteras en las que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es mayor.

"La campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de siniestro vial, las consecuencias pueden ser más graves debido a sus masas y dimensiones", según Juanjo Arriola, subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT.

Arriola pidió "máximo respeto a las normas de tráfico, prudencia a la hora de conducir y atención plena a la conducción, evitando distracciones y comportamientos indebidos".

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses de la DGT, llevada a cabo entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de 287 ayuntamientos controlaron 42.892 vehículos, de los que 7.819 conductores de camiones y autobuses fueron detectados por incumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Las infracciones más numerosas fueron no respetar los tiempos de conducción y descanso, seguidas por las relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), las relativas a la documentación obligatoria del vehículo o del conductor y las asociadas con el exceso de peso o la mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad.

La DGT insistió en la importancia de respetar los tiempos de conducción y descanso, especialmente en el caso de los conductores profesionales, para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de las carreteras. Las multas por no respetar los tiempos de conducción y descanso en camiones en España son severas, clasificándose según la gravedad (leve, grave, muy grave) con sanciones económicas desde 100 euros hasta más de 4.000 euros. Las infracciones leves (multas de 100 euros a 400 euros) sn por pequeños excesos en tiempos de conducción o reducción de descansos. Conducir 4h y 40 min (10 min de exceso) suele sancionarse con 100 euros.

Las Infracciones graves (multas de 401 euros a 1.000 euros) se dan por exceso de 1 a 2 horas sobre el tiempo de conducción diaria y una reducción del descanso diario entre 1 y 2 horas.

Las infracciones muy graves (multas de 1.001 euros a 6.000 euros) se imponen por superar el tiempo de conducción diaria en más de 2 horas; un descanso diario reducido a menos de 7 horas (en 24 horas) y por menos de 4,5 horas de descanso tras 4,5 horas de conducción (infracción muy grave).