Otro operativo en Cangas del Narcea evidenció las fricciones entre el SEPA y la Guardia Civil: "Calvo no defiende las emergencias, se pliega a Adriana Lastra"
Adrián Pumares (Foro Asturias) presenta una iniciativa para garantizar un mando único del Principado en los operativos de Protección Civil
Las fricciones en el operativo para localizar a un pescador desaparecido en Coaña, donde llegó a haber hasta dos puestos de mando, uno del SEPA y otro de la Guardia Civil, siguen coleando, al menos a nivel político. "No es algo nuevo, ni privativo de Asturias. Ya había fricciones en la época de la Delegada del Gobierno Delia Losa y la consejera de Presidencia, Rita Camblor, pero se reunían y llegaban a acuerdos. El problema ahora es que el consejero Alejandro Calvo se pliega a los intereses de la delegada Adriana Lastra, no sabemos si porque es la número dos de la FSA y no conviene llevarse mal con ella", ha indicado en la mañana de este lunes el secrerario general y diputado regional de Foro Asturias Adrián Pumares, mientras presentaba en la Junta una iniciativa que garantice el mando único del Servicio de Emergencias del Principado en los operativos de Protección Civil.
Según Pumares, las fricciones entre SEPA y Guardia Civil ya se produjeron en otro operativo en Cangas del Narcea. "Es un disparate, debería ser impensable. Es el SEPA a quien corresponde el mando de esos operativos, porque además es el que tiene los medios especializados para ello", añadió el diputado regional. Para evitar estos malentendidos, Foro propone "acordar con la Delegación del Gobierno un protocolo que garantice el mando único del SEPA en los operativos, y para que prioritariamente se desplieguen los medios del Principado".
También que el Presidente asturiano, Adrián Barbón, "cumpla a la mayor brevedad con su compromido de presentar un proyecto de Ley de Gestión de Emergencias y Protección Civil, con el fin de adaptar la legislación autonómica a la normativa básica estatal, garantizando el blindaje de las competencias autonómicas de mando, la modernización del SEPA y la necesaria seguridad jurídica de sus profesionales en el ejercicio de sus funciones". Pumares recordó que su partido propueso un proyecto de ley que fue tomado en consideración, aunque finalmente rechazado.
En otro punto de la iniciativa, se plantea "garantizar la plena interoperabilidad e interconexión de los sistemas de comunicación del SEPA con el resto de fuerzas que intervienen en las emergencias, permitiendo el visionado de datos en tiempo real, agilizando la movilización de recursos y garantizando una respuesta coordinada y sin duplicidades".
Foro también quiere "la aprobación inmediata del Decreto por el que se crea y se regula el registro de planes de autoprotección, procediendo a su implementación".
Finalmente, Pumares propuso revisar y actualizar el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERPLA) y los planes especiales, como el de incendios (INFOPA), que no se revisa desde 2017, el de inundaciones (PLANINPA), que no se toca desde 2010, y el de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PLACANPA), cuya última revisión data de 2009. El diputado finalizó apuntando a la principal razón de estas medidas: "Todo ello permitirá modernizar el servicio de Emergencias, que estamos viendo que es muy necesario por las consecuencias del cambio climático. Sería grave que llegase una gran emergencia sin tener los deberes hechos"
