El Partido Popular afirma que el Principado congela la revisión de las directrices comerciales de Asturias "por motivos ideológicos"

El Partido Popular asturiano denunció este lunes que el Gobierno de Adrián Barbón “no cumple la promesa” de la anterior legislatura y mantiene sin revisar las directrices sectoriales de equipamiento comercial, vigentes desde 2010. El diputado regional Manuel Cifuentes sostuvo que esas normas “frenan el desarrollo, la inversión y el empleo” y achacó la paralización a discrepancias internas del Ejecutivo autonómico.

Según Cifuentes, tras esas discrepancias “el proyecto de reforma acabó en un cajón” y el Gobierno estaría utilizando “debates tramposos sobre el pequeño comercio” para frenar la actividad económica “por motivos meramente ideológicos”. El parlamentario popular aseguró además que el propio Ejecutivo socialista reconoció en 2022 la necesidad de cambiar unas directrices “ineficientes, complejas, difíciles de interpretar e inoperativas”, y defendió una reforma orientada a simplificar trámites y aportar seguridad jurídica a los inversores.

El diputado regional Manuel Cifuentes asegura que han pasado “casi cuatro años” desde aquel acuerdo y que, pese a ello, la reforma sigue sin materializarse. Cifuentes atribuye la parálisis a discrepancias internas “habituales” en el Ejecutivo, entre PSOE e IU. Añade que su grupo preguntó recientemente por la situación y que la respuesta recibida por escrito fue que una empresa pública estaba trabajando en el borrador del documento.

“Después de todo este tiempo, esta respuesta sería una tomadura de pelo si no supiéramos que no es otra cosa que la oposición del consejero Ovidio Zapico a la instalación de un proyecto concreto que todos conocemos”, señaló Cifuentes, en referencia a los planes de Costco para Siero.

En el plano de fondo, el diputado popular insiste en que las directrices actuales afectan a mucho más que a un solo proyecto.

A juicio del PP, esa obsolescencia se traduce hoy en un “freno” al desarrollo, a la inversión y al empleo en Asturias. Cifuentes describe un escenario de trabas administrativas, “procedimientos interminables” e “inseguridad jurídica” que, según sostiene, empuja a empresas a implantarse en comunidades vecinas “no porque no tengamos suelo, talento o demanda, sino porque tenemos un marco normativo obsoleto y demasiado rígido”.

"El documento llegará a fin de mes", dice el Gobierno

Frente a las críticas del PP, el consejero Borja Sánchez replicó que el Gobierno “está trabajando” en estas directrices y que existe un encargo a Tragsatec, como medio propio, para elaborar un primer documento que sirva de base para abordar “cómo va a ser el futuro” de la normativa. Sánchez pidió “prudencia” hasta conocer el contenido del borrador, que todavía no han recibido.

Noticias relacionadas

El consejero añadió que Tragsatec ha ido prolongando plazos y que, en principio, a finales de este mes deberían disponer ya del documento, aunque es la segunda prórroga. También explicó que el encargo contempla “diferentes hitos” y que el calendario global abarca todo 2026.