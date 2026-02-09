Pillado por sexta vez en un año conduciendo tras perder el carné por infracciones: Fiscalía pide mandarlo a la cárcel ante el riesgo de que vuelca a hacerlo

La Fiscalía ha solicitado este lunes a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 1, de Cangas de Onís, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un detenido por conducir sin carnet que ya fue condenado en cinco ocasiones por el mismo delito desde febrero de 2025. Por estos nuevos hechos, el Fiscal solicita para él un año de cárcel y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años y, dada su multirreincidencia, que ingrese en prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva. El juicio se celebrará en Oviedo en una fecha aún por determinar.

Los hechos se remontan al 31 de diciembre de 2025. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 15.35 horas, en la rotonda de la carretera de San Pedro, en Ribadesella, iba al volante de un coche, a pesar de ser perfectamente conocedor de que había perdido la totalidad de los puntos que le habilitaban para conducir y que ya había sido condenado en cinco ocasiones por este motivo. Al percatarse de la presencia de un vehículo de la Guardia Civil, realizó una maniobra evasiva cambiando de sentido y emprendiendo la huida a gran velocidad, tomando la rotonda en sentido contrario. A continuación, salió por el carril izquierdo de la carretera de Tereñes, donde se cruzó con otro turismo que circulaba correctamente por su carril y se vio obligado a desplazarse lateralmente hacia un desnivel para evitar que lo embistiera. El acusado consiguió finalmente darse a la fuga.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial, en concurso con un delito contra la seguridad. Concurre la agravante de multirreincidencia.

Y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años.