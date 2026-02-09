Primera jornada en Asturias de la huelga de maquinistas de Renfe: calma en las estaciones, servicios mínimos "abusivos" y viajeros que se ponen de parte de los ferroviarios

La huelga ferroviaria nacional de tres días, convocada por los maquinistas tras el accidente de Adamuz (Córdoba), arrancó este lunes en Asturias con un impacto limitado para los usuarios, gracias a unos servicios mínimos que cubren el 75% de las circulaciones de cercanías en hora punta. Los sindicatos, no obstante, volvieron a calificar esos mínimos de “abusivos”, pese a mostrar satisfacción por el seguimiento del paro. "Necesitamos más inversión", pidieron todos los representantes a lo largo del día. Varios viajeros sufrieronn retrasos, así como alteraciones en sus viajes, pero entendieron, la mayoría, la postura de los profesionales ferroviarios.

Hubo retrasos puntuales, especialmente en los trenes de cercanías que unen Oviedo y Gijón, aunque también vinculados a problemas en la infraestructura por las limitaciones de velocidad que se vienen aplicando en las últimas semanas y que están lastrando el servicio.

“El seguimiento de la huelga en Asturias está siendo del 100% por parte de los maquinistas. Estamos sufriendo un deterioro día a día”, señaló Ángel González, secretario del sindicato de maquinistas Semaf en Asturias, organización convocante de los paros, que cuentan con el respaldo del resto de centrales.

Los sindicatos organizaron a mediodía una concentración en la estación de Renfe de Oviedo, a la que acudieron unos 150 ferroviarios de Semaf, Sindicato Ferroviario, Comisiones Obreras, UGT, CGT y Alternativa Ferroviaria.

Los ferroviarios, en la estación de Oviedo / LNE

Una huelga general en el ferrocarril

La huelga tiene carácter general y afecta a todos los trabajadores ferroviarios, tanto de Renfe como de Adif y de las compañías privadas. En Asturias trabajan alrededor de 2.000 ferroviarios, entre maquinistas, interventores y personal auxiliar.

“Estamos hablando de seguridad y fiabilidad para los usuarios. Reportamos fallos existentes y nos quejamos por la tardanza en ponerles freno. Sufrimos carencias en el servicio convencional, lo que provoca malestar entre los viajeros y riesgos para los trabajadores. Lo importante es ejecutar las inversiones”, subrayaron desde el sector.

“Pedimos claridad en las inversiones previstas. Tuvimos un incidente en el túnel de Olloniego, que se va a renovar en 2026, pero no tenemos fecha de inicio de las obras. Reclamamos mayor inversión y que se cumplan los compromisos”, indicó Ignacio Guzmán, responsable ferroviario de Comisiones Obreras.

En la misma línea, Andrés Nicieza, del Sindicato Ferroviario, destacó que “el motivo de la huelga es el estado de precariedad del ferrocarril, que afecta a nuestros puestos de trabajo y a la imagen que damos a la opinión pública”.

Viajeros en la estación / Luisma Murias

“Pedimos soluciones ante el deterioro del mantenimiento. Queremos más inversión”, insistió Francisco Barros, responsable de UGT en Asturias, quien volvió a considerar “abusivos” los servicios mínimos.

Desde CGT, Diego Sánchez defendió que “los motivos de la huelga son la defensa del ferrocarril público. No podemos seguir con esta falta de inversión”.

Por su parte, Rodrigo Díaz, delegado de Alternativa Ferroviaria, recalcó que “en Asturias corre prisa el ancho métrico y las mejoras en el mantenimiento”.

Usuarios: comprensión y paciencia

Entre los viajeros predominó la comprensión, aunque no faltaron las molestias. “Entiendo perfectamente la postura de los maquinistas. Hace falta más inversión en infraestructuras y es normal que protesten si no pueden trabajar en las mejores condiciones de seguridad. Al resto solo nos queda armarnos de paciencia”, señalaba David Madariega, en Oviedo, residente en Madrid y usuario habitual del tren.

“Viajo mucho por trabajo y se notan vibraciones en algunos puntos, sobre todo si estás trabajando con el ordenador. También hay muchos tramos donde baja notablemente la velocidad”, añadía.

“A nosotros nos ha condicionado el viaje, pero entiendo que protesten. Tienen motivos de sobra. Hay que mejorar la vía y las condiciones laborales, e invertir de forma equilibrada en todos los territorios”, apuntaba Javier López, valenciano residente en Asturias, que también se disponía a viajar en tren.

En Gijón, algunos usuarios pudieron viajar sin contratiempos, aunque reconocían haber acudido a la estación con dudas. Dos viajeras de larga distancia explicaban que su tren de las once había sido confirmado a su llegada. “Hemos venido pronto para saber si salía e intentar buscar un plan B”, señalaban, tras días pendientes del conflicto.

No todos corrieron la misma suerte. Estela Lázaro y Gustavo Rodríguez, turistas argentinos, vieron cancelado su tren a Madrid y tuvieron que comprar nuevos billetes a un precio muy superior. “Lo habíamos pagado a 21,30 euros y ayer pagamos 44 euros cada uno”, relataban, con la esperanza de una devolución.

Además del sobrecoste, el retraso alteró sus planes en Madrid. “Ya no nos da tiempo a hacerlo todo”, explicaban. A ello se sumaba la preocupación por su regreso a Argentina desde Barajas, aunque “por suerte no tenemos conexión inmediata”, añadían.

Estudiantes afectados

Entre los perjudicados también había estudiantes que usan el tren a diario. Nerea Alonso y Abril Albela, que viajaban a Oviedo para asistir a clase, se encontraron con la supresión de su servicio habitual. “Tenemos que ir igual, no nos queda otra”, lamentaban.

Otros viajeros optaron por la precaución. Rosa Calvo y Luis Blanco acudieron con tiempo a la estación para viajar a Segovia. “Venimos con margen por lo que pudiera ocurrir”, comentaban, atentos a los paneles informativos.

Con ellos estaba Margarita Calvo, que no viajaba, pero se acercó por si surgía algún contratiempo. “Si hay problemas, me los llevo otra vez en coche”, explicaba. “Es cruzar los dedos y tener suerte”, resumían, reflejando el sentir general.

Servicios mínimos y refuerzo de autobuses

Los servicios mínimos fijan el 75% de las circulaciones en hora punta y el 50% en el resto de franjas horarias.

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) anunció que reforzará puntualmente los servicios de autobús durante las jornadas de huelga. El dispositivo extraordinario movilizará la flota disponible para facilitar la conexión entre las principales localidades y paliar el impacto del paro.

Desde primera hora de la mañana, y especialmente en las horas punta, se reforzarán las líneas que conectan Oviedo, Gijón, Avilés e Infiesto. “También se habilitarán más autobuses si fuera necesario en los corredores del Nalón y el Caudal con Oviedo y Gijón”, señaló el Principado.

Cuatro Alvia diarios cancelados

En cuanto a la alta velocidad, los paros suponen la cancelación de cuatro trenes al día, lo que se traduce en 12 frecuencias suprimidas durante los tres días de huelga. Los servicios afectados son:

Noticias relacionadas