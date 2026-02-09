El sector lácteo asturiano, competitivo pero sin relevo: en la encrucijada entre las políticas disruptivas o la desaparición

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) dejó, en conjunto, un balance claramente positivo para el país. Así lo comparte la mayoría de los españoles. Sin embargo, esta valoración no es tan unánime cuando se analiza su impacto en el sector lácteo, y menos aún en el caso de Asturias.

La Política Agraria Común (PAC) regulaba cada sector mediante las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). En el sector lácteo, la herramienta más relevante fueron las cuotas, las cuales limitaban la cantidad de leche que cada explotación podía entregar a la industria. Su objetivo era frenar los excedentes de producción en algunos estados miembros, que generaban elevados costes públicos para su eliminación.

En España, las cuotas se aplicaron en 1984. En teoría, todos los ganaderos asturianos tenían un tope a la cantidad de leche que podrían entregar a la industria láctea. Superarlo implicaba una penalización económica muy elevada, que hacía inviable exceder el límite.