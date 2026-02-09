¿Cuándo será la PAU en Asturias este año? La Universidad pone fecha y establece cómo se distribuirán los exámenes

Ya hay fecha para la celebración en Asturias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los exámenes se desarrollarán en la Universidad de Oviedo los próximos 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y 6, 7 y 8 de julio en el caso de la extraordinaria.

De esta forma, el 2 de junio el primer examen que se realizará será el de Lengua Castellana y Literatura, a las 16.30 horas, para después efectuar, a las 19.00 horas, la prueba de primera Lengua Extranjera.

Corresponden al 3 de junio, ya en horario de mañana y tarde, los exámenes de: Historia de España; Historia de la Filosofía; Análisis Musical; Matemáticas; Latín; Artes Escénicas; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; Dibujo Artístico; Fundamentos del Arte; y Ciencias Generales.

El último día de la prueba, se examinarán, también en horario de mañana y tarde, de: Tecnología e Ingeniería; Coro y Técnica Vocal; Biología; Empresa y Diseño de Modelo de Negocios; Diseño; Historia de la Música y de la Danza; Química; Fundamentos Artísticos; Literatura Dramática; Física; Griego; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástico; Dibujo Técnico; Geología y Ciencias Ambientales; Historia del Arte; Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño; Movimientos Culturales y Artísticos; y segunda Lengua Extranjera.

Fase de acceso y admisión

La PAU consta de dos fases, una obligatoria, la de acceso, y otra voluntaria, denominada fase de admisión, con la que se pueden sumar hasta un máximo de cuatro puntos extra.

En lo que se refiere a la fase de acceso, el alumnado se examinará de cuatro asignaturas: Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; Historia de España o Historia de la Filosofía --a elegir--; y una materia específica obligatoria de su modalidad a elección del alumnado. El idioma a examinarse en la materia Primera Lengua Extranjera II será, obligatoriamente, el cursado por el estudiante en segundo curso de Bachillerato.