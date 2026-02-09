¿Cuándo será la PAU en Asturias este año? La Universidad pone fecha y establece cómo se distribuirán los exámenes
El examen de Lengua Castellana y Literatura marcará el inicio de la prueba en Asturias, que tendrá en julio sus pruebas extraordinarias
E. P.
Ya hay fecha para la celebración en Asturias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los exámenes se desarrollarán en la Universidad de Oviedo los próximos 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y 6, 7 y 8 de julio en el caso de la extraordinaria.
De esta forma, el 2 de junio el primer examen que se realizará será el de Lengua Castellana y Literatura, a las 16.30 horas, para después efectuar, a las 19.00 horas, la prueba de primera Lengua Extranjera.
Corresponden al 3 de junio, ya en horario de mañana y tarde, los exámenes de: Historia de España; Historia de la Filosofía; Análisis Musical; Matemáticas; Latín; Artes Escénicas; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; Dibujo Artístico; Fundamentos del Arte; y Ciencias Generales.
El último día de la prueba, se examinarán, también en horario de mañana y tarde, de: Tecnología e Ingeniería; Coro y Técnica Vocal; Biología; Empresa y Diseño de Modelo de Negocios; Diseño; Historia de la Música y de la Danza; Química; Fundamentos Artísticos; Literatura Dramática; Física; Griego; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástico; Dibujo Técnico; Geología y Ciencias Ambientales; Historia del Arte; Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño; Movimientos Culturales y Artísticos; y segunda Lengua Extranjera.
Fase de acceso y admisión
La PAU consta de dos fases, una obligatoria, la de acceso, y otra voluntaria, denominada fase de admisión, con la que se pueden sumar hasta un máximo de cuatro puntos extra.
En lo que se refiere a la fase de acceso, el alumnado se examinará de cuatro asignaturas: Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; Historia de España o Historia de la Filosofía --a elegir--; y una materia específica obligatoria de su modalidad a elección del alumnado. El idioma a examinarse en la materia Primera Lengua Extranjera II será, obligatoriamente, el cursado por el estudiante en segundo curso de Bachillerato.
