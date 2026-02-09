La Aemet confirma lo que llega a Asturias esta semana: alerta y nuevas borrascas

Tras el paso de la borrasca Leonardo y la contigua borrasca Marta, esta semana el tiempo seguirá pecando de inestabilidad. Con esta última ya son 13 las borrascas que han pasado por nuestro país en la temporada 2025/2026. Además, este ha sido el año que más pronto se ha llegado a la letra “M”. La última vez fue con “Myriam” el 3 de marzo de 2020.

Asturias en esta semana

Aunque todavía es pronto para hablar de la “borrasca Nils”, esta semana se espera un tiempo adverso en la mayor parte de la península por la influencia de numerosas borrascas y frentes atlánticos. En Asturias las lluvias persistirán durante toda la semana, aunque se espera que disminuya la cantidad acumulada en comparación con semanas anteriores.

Lo más destacable esta semana serán los avisos costeros y por viento. La costa asturiana estará en aviso amarillo el martes 10 de febrero. No obstante, el miércoles 11 de febrero aumentará a naranja el aviso costero tanto en el oriente como en el occidente del Principado. Para este miércoles se esperan rachas de viento de 74km/h junto con olas de 5 a 6 metros de altura. Este miércoles, los avisos por viento también se incrementarán (aviso amarillo) y se extenderán por todo el Principado excepto en el centro y en un sector de la costa oriental.

Durante la primera parte de la semana las temperaturas oscilarán entre los 7oC grados de mínima y los 16oC de máxima. El tiempo dará una pequeña tregua el jueves 12 de febrero con la presencia de nubes y claros a la mañana, aunque se esperan lluvias dispersas a lo largo de la tarde.

El fin de semana vendrá con un descenso de las temperaturas y las lluvias persistirán los dos días. El sábado 14 de febrero temperaturas oscilarán entre los 2oC y 12 oC. Sin embargo, donde más se notará esta caída de las temperaturas será en zonas de montaña como en el Puerto de San Isidro, donde se esperan nevadas y temperaturas de 0 oC.

¿Y en el resto de España?

El resto del país también tendrá avisos importantes a lo largo de esta semana. Los primeros días tendremos avisos naranjas costeros en la costa atlántica de Galicia y parte de la costa malagueña. Los avisos por viento se extenderán por toda la península y Baleares a lo largo de la próxima semana: Galicia, Asturias, Castilla y León, Sistema Ibérico, la costa catalana, Islas Baleares y estes de Castilla la Mancha y Andalucía llegarán al aviso amarillo. La peor parte se la llevará la provincia de Valencia que llegará a aviso naranja por fuertes vientos (90km/h).

Aunque se espera que las lluvias no sean tan persistentes como en semanas anteriores, todavía se esperan grandes acumulados en Galicia, Andalucía y zonas altas de montaña.