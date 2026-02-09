"Trastu", el vehículo espacial para caminar por Marte diseñado en Asturias y que se medirá con otros de todo el mundo en Rumanía
El grupo de estudiantes "4SpaceUniovi" convence a un exigente jurado con su rover debido a su "potencial impacto para aplicaciones reales"
«Trastu» es el nombre que recibe el rover o vehículo espacial autónomo diseñado por 30 estudiantes de diversas disciplinas de la Universidad de Oviedo (ingeniería industrial, electrónica, telecomunicaciones, informática, matemáticas, física, marketing) y que ha sido elegido para participar en la final del «Young Talent Award 2026», un reconocimiento internacional a la innovación tecnológica desarrollada por jóvenes talentos del ámbito educativo y universitario.
El equipo «4Space UniOvi» surgió con motivo del «European Rover Challenge», una competición internacional de robótica que se centra en el diseño y operación de rovers espaciales, simulando misiones en Marte. En el mismo, equipos universitarios de todo el mundo compiten para demostrar sus habilidades en la construcción de estos vehículos capaces de realizar tareas complejas en terrenos difíciles, como la navegación autónoma, la recolección de muestras y la ejecución de experimentos científicos.
En este contexto nació «Trastu», que destaca «por su alto nivel de innovación, la solidez de su planteamiento técnico y su potencial impacto en aplicaciones reales». La idea del rover es imitar las misiones reales espaciales y poder trabajar como un entorno marciano. Y ahora se medirá con otros proyectos multidisciplinares gracias a que «4Space UniOvi» ha sido seleccionado por la EduNet World Association (EWA)para presentarlo en la conferencia internacional STE 2026, que se celebrará en la ciudad de Brașov (Rumanía) a mediados de marzo.
"Le llamamos 'Trastu' por esa parte asturiana, porque al final el rover es como un niño rebelde que nos da muchos dolores de cabeza, pero luego lo quieres con locura, porque al final es tu pequeño", explica Gonzalo García Carro, ingeniero de telecomunicaciones y miembro del equipo. "Ahora lo que nos toca es a uno de los miembros del equipo viajar a Brasov y defenderlo ante el comité y ver si somos uno de los seleccionados para el premio final".
EduNet es una red internacional entre universidades e industria en el campo de la tecnología de la automatización, creada por la multinacional Phoenix Contact, de la que es responsable de movilidad eléctrica en el mercado ibérico y latinoamericano el asturiano Adriano Mones. EduNet promueve la cooperación y la transferencia internacional de conocimientos. Con la fundación EduNet, Phoenix Contact ha creado una iniciativa que cubre por igual los requisitos de las universidades y la industria en cuanto a actualidad y relevancia práctica.
De «Trastu», el jurado —compuesto por expertos en educación y tecnología— destacó el «alto nivel de innovación, la solidez de su planteamiento técnico y su potencial impacto en aplicaciones reales». Los integrantes del equipo asturiano deberán exponer en inglés su proyecto: objetivo, soluciones tecnológicas aplicadas y el contexto práctico y los socios colaboradores con los que se ha desarrollado.
Reconocimiento
La Universidad celebra la nominación, que «supone un importante reconocimiento al trabajo innovador que se está desarrollando en el entorno universitario asturiano, reforzando además el vínculo con la red internacional EduNet y el compromiso con el impulso del talento joven en ingeniería y tecnología».
«4Space» es la evolución natural del proyecto «Drone4Students», que surgió en 2015 con la organización de las Jornadas de Drones y que formó a más de 250 estudiantes. «Vimos que el ámbito de los drones se nos quedaba pequeño», explican.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- Jornada caótica en las cercanías asturianas: trenes cancelados, retrasos de más de una hora y 'averías' en la infraestructura
- Un herido y cuatro coches dañados al perder un camionero drogado su carga de troncos de madera en la Autovía entre Villaviciosa y Ribadesella