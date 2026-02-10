La acería eléctrica que anhela Avilés para garantizar el futuro de la siderurgia asturiana arranca en la factoría francesa de Dunkerque con 1.300 millones

La acería eléctrica de productos planos prevista para Avilés, que garantizaría el futuro de la siderurgia asturiana manteniendo su capacidad, comienza a hacerse realidad a 1.500 kilómetros de distancia, en la factoría de Dunkerque. ArcelorMittal ha desbloqueado sus inversiones de descarbonización en Europa y hoy ha confirmado que invertirá 1.300 millones de euros en la planta francesa. El proyecto de Avilés sigue en espera, pero no tiene cerradas las puertas. "Analizaremos la posibilidad de construir más hornos de arco eléctrico en otras partes de Europa, con una actitud cautelosa, coherente con nuestro enfoque de descarbonización económica", señaló Geert van Poelvoorde, director ejecutivo de ArcelorMittal Europa.

ArcelorMittal confirmó hoy la construcción de un horno de arco eléctrico (EAF) en su planta de producción de acero de Dunkerque, una inversión estratégica de 1.300 millones de euros que "marca un paso importante en la descarbonización de la producción de acero de ArcelorMittal en Francia", señaló la compañía

A la presentación del proyecto en Dunkerque asistió esta mañana el presidente francés, Emmanuel Macron, acompañado por Roland Lescure, ministro de Economía, Finanzas e Industria, Energía y Soberanía Digital, y Sébastien Martin, ministro delegado de Industria. Fueron recibidos por Reiner Blaschek, director general de ArcelorMittal Europa–Productos Planos, Anne van Ysendyck, directora de Asuntos Gubernamentales y Medio Ambiente, Alain Le Grix de la Salle, presidente de ArcelorMittal Francia, y Bruno Ribo, director general de ArcelorMittal Francia.

La puesta en marcha de este horno eléctrico de arco de 2 millones de toneladas está prevista para 2029. Producirá acero con tres veces menos emisiones de CO₂ que un alto horno (0,6 toneladas de CO₂ por tonelada de acero en el horno eléctrico de arco, basado en una mezcla de chatarra, HBI/DRI y metal caliente). Se financiará mediante Certificados de Eficiencia Energética (CEE), un mecanismo regulador que promueve el ahorro energético y la reducción de CO₂. El importe de la ayuda representará el 50 % de la inversión de 1300 millones de euros.

ArcelorMittal destacó que la Comisión Europea ha publicado últimamente importantes propuestas regulatorias, en particular con respecto a limitar las importaciones desleales a través del mecanismo de contingentes arancelarios (TRQ) que limitará la cantidad de importaciones e impondrá derechos adicionales a los importadores que superen los límites, y reformar el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM). ArcelorMittal valora esos avances a la hora de decidir la puesta en marcha de inversiones de descarbonización. Y en el caso de Dunkerque también ha sido clave la reciente firma de un contrato con la compañía estatal EDF para garantizar el suministro a largo plazo de electricidad competitiva y con bajas emisiones de carbono procedente de centrales nucleares. "Esto representa un paso importante en la estrategia energética de ArcelorMittal Francia", señalaron fuentes dela compañía. Estos tres desarrollos combinados han dado confianza a ArcelorMittal para confirmar ahora esta inversión.

"Me complace enormemente que ahora podamos lanzar esta inversión de 1.300 millones de euros en Dunkerque, lo que subraya el compromiso a largo plazo de nuestro grupo en Francia. Debo agradecer al presidente Macron y al gobierno francés que, desde el principio, comprendieron los desafíos que enfrentaba la industria siderúrgica europea. Su apoyo, y en particular sus esfuerzos por impulsar cambios en los mecanismos de defensa del mercado del acero, beneficiarán a toda la industria siderúrgica europea, empezando por Dunkerque", señaló Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal,

"La decisión de proceder con la construcción de un horno de arco eléctrico (EAF) en ArcelorMittal Dunkerque para producir acero con bajas emisiones de carbono a gran escala para nuestros clientes ha sido posible gracias a que ahora contamos con las condiciones necesarias para que este proyecto sea un éxito. El nuevo contingente arancelario frenará la oleada de importaciones desleales en la UE, mientras que el CBAM está en funcionamiento para crear unas condiciones de competencia más equitativas para los productores europeos. En Francia, el apoyo del gobierno y las autoridades públicas ha sido vital. Ahora nos centraremos en dirigir el proyecto de horno de arco eléctrico de Dunkerque hasta su finalización y éxito comercial", señaló Geert van Poelvoorde, director ejecutivo de ArcelorMittal Europa, que añadió: "Analizaremos la posibilidad de construir más hornos de arco eléctrico en otras partes de Europa, con una actitud cautelosa, coherente con nuestro enfoque de descarbonización económica. Contar con una industria siderúrgica sólida en cada país europeo en el que operamos es fundamental para el desarrollo de una industria próspera, y espero que las condiciones creadas en Francia se puedan replicar en otros lugares para que tengamos una sólida justificación económica para seguir invirtiendo en el futuro".

Noticias relacionadas

"Hoy se marca un hito importante para ArcelorMittal con el lanzamiento de esta importante inversión de descarbonización en Dunkerque. La implementación efectiva de las medidas anunciadas es crucial para el éxito del proyecto. ArcelorMittal está invirtiendo y transformando sus operaciones para asegurar el futuro a largo plazo de la producción de acero en el corazón de la Unión Europea, al servicio de sus clientes europeos", afirmó Reiner Blaschek, CEO de ArcelorMittal Europa – Productos Planos.