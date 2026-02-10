La AEMET alerta de la llegada a Asturias de la borrasca "Nils": rachas muy fuertes de viento, oleaje y... mucho bochorno

Otra borrasca de gran impacto avanza hacia la Península Ibérica. Se trata de "Nils", que pondrá mañana, miércoles, a Asturias en alerta naranja y amarilla por rachas de viento muy fuertes e intenso oleaje. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el litoral estará toda la jornada en aviso amarillo, pasando a ser naranja (riesgo importante) a partir de las 18.00 horas. A ello se sumarán rachas muy fuertes de viento del suroeste y del sur, que pondrá en alerta amarilla, a partir de las 12.00 horas, a la costa, el Suroccidente, la Cordillera y los Picos, y la zona central y Valles Mineros. En pocas palabras, todo el Principado estará por uno u otro fenómeno en alerta.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para mañana en Asturias es el siguiente: cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos por la tarde, precipitaciones débiles que irán a más a partir del mediodía, siendo más frecuentes e intensas en el suroeste y que podrán ir acompañadas de tormenta. Las rachas de viento procedentes del sur dispararán los termómetros, como ya está pasando este martes. Así, se esperan máximas de 20 grados en Oviedo, Gijón, Langreo, Avilés...

Entre las temperaturas más altas del país

Hoy, por ejemplo, la máxima registrada en la región ha sido de más de 22 grados en Mieres. Se trata de la octava temperatura más alta de todo el país.

El jueves continuará el impacto de la borrasca "Nils", con alerta naranja por oleaje hasta las 18.00 horas. Habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto, precipitaciones débiles en el tercio occidental que se generalizarán e intensificarán por la tarde, y temperaturas máximas en descenso. Los termómetros alcanzarán los 17 grados. Los vientos irán de flojos a moderados del suroeste "con probables rachas muy fuertes principalmente en la mitad occidental y en zonas expuestas del litoral".

Para el viernes, día no lectivo en los colegios e institutos asturianos por el puente de Carnaval, se esperan sobre todo lluvias. Las precipitaciones serán generalizadas y más intensas y persistentes en la mitad oriental y el litoral occidental. Las temperaturas bajarán aún más, con máximas de 15 grados.