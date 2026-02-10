Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 10 de febrero de 2026

Oviedo

Presentación y charla

El profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo y la UNED David Alvargonzález (en la foto), discípulo de Gustavo Bueno y de Vidal Peña, presentará a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA un «mapa filosófico» para orientarse en el mundo y en las realidades del presente. El acto incluirá una conversación con el periodista Javier Neira. La entrada es libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge la conferencia “La tutela del patrimonio por ICOMOS, órgano consultor de la UNESCO. El estado de la cuestión en Asturias”, a cargo de Víctor Fernández Salinas, catedrático de la Universidad de Sevilla (Escuela de Arquitectura y Facultad de Geografía e Historia). La cita será en el salón de actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno.

La imaxe, lo tapecío

La Sala Borrón (c/ Leopoldo Calvo Sotelo, 5, Oviedo) acoge la exposición «La imaxe, lo tapecío», de Pablo Casanueva, comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La muestra se inauguró el jueves 8 de enero a las 19.30 horas y podrá visitarse hasta el 13 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar «In Arcadia», el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero «Desde el gran teatro de sombras». Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar en el edificio Cristasa una jornada de puertas abiertas del centro Maker, un centro de fabricación digital orientado a empresas y emprendedores. La asistencia es gratuita y el aforo es limitado a 12 personas.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas se proyectará «Policía del diálogo», de Susanna Edwards, en el marco del ciclo «Documental del mes». La exposición «13», de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. La muestra se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 «Creadoras Contemporáneas en Asturias». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 11.00 horas se llevará a cabo la presentación de los videoclips de los grupos y solistas ganadores de la décima edición del concurso de maquetas «Coma».

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas empezará la tertulia fotográfica «Kenia. Viaje fotográfico al norte del país». La cita la organiza la asociación Foto-cine Asemeya y el invitado es Fernando de Silva.

CMI El Llano

A las 19.00 horas dará comienzo la presentación del proyecto «La buena fiesta», impulsado desde el Plan Municipal de Prevención de Adicciones y Promoción de la Salud de la FMSS. Además, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica «El instante retratado», de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrarán así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar la exposición «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Asimismo, la muestra «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista». Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Fundación Alvargonzález

La exposición de fotografía y escultura_«Escultura y fotografía macro», de Paco Orejón, se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Carnaval en Avilés: pitanza antroxera

A partir de las 19.30 horas de esta tarde se celebrará la «Pitanza Antroxera» organizada en colaboración con las peñas «La Pecera» y «Abuelo Anselmo» que marca el inicio del Antroxu de Avilés. Quien desee podrá disfrutar de un plato de guiso antroxero. Habrá animación musical a cargo de la fanfarria Beerbena.

Cine de los martes: «Valor sentimental»

«Valor sentimental» es el título de la película que se proyecta hoy en la Casa de Cultura, a partir de las 20.15 horas. Entradas al precio de 4 euros en los canales habituales: la taquilla de la Casa de Cultura y las páginas web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es.

Concierto del alumnado del Julián Orbón

El alumnado de Violonchelo del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrecen un concierto dirigido por la profesora Katalin Illés. A partir de las 19.00 horas, en el centro de la calle de La Ferrería. Acceso libre.

Nueva exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). La inauguración de la muestra será a las 13.00 horas. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición. Se desarrollarán los domingos 8 de febrero y 1 de marzo.

«Los aviadores de la República» en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título «Aviadores de la República», que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

«Tempestado sobre Washington», cine clásico en Langreo

La tertulia cinematográfica Sala Oscura de Langreo organiza un nuevo ciclo, esta vezcentrado en el cine político. Hoy podrá verse a las 19.00 horas, con entrada libre, la película «Tempestad sobre Washington», dirigida en 1962 por Otto Preminger. La proyección será en el Cine Felgueroso de Sama.

«Valle Blanco, gallo negro», cine de la Laboral en Mieres

El ciclo Laboral Cinemateca ofrece esta tarde en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres la película «Valle blanco, gallo negro», de Álex Galán. Comienza a las 19.30 horas, la entrada es libre.

Exposición en Langreo sobre

Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra «A Dolores le gustaba cantar», un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, «Pasionaria». Podrá visitarse en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado». La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

«Liry: en el infierno», exposición en la Centro Cultural de Moreda

El Centro Cultural de Moreda acoge hasta el 13 de febrero la exposición «Liry: en el infierno», un «audio relato ilustrado de una experiencia que ningún hijo debería vivir». Es obra de Lilián Azañón Fernández. Se puede ver los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición «Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición «Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos», en Villaviciosa

La asociación Villaviciosa Conciencia, en colaboración con el Ateneo y el Ayuntamiento, organiza hasta el 20 de febrero la exposición «Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos», que puede verse en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa. La entrada es gratuita. De carácter divulgativo, la muestra propone un recorrido riguroso y accesible por algunos de los principales mitos, creencias pseudocientíficas y bulos que circulan en la actualidad. A través de carteles claros y bien documentados, invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, y a reforzar el pensamiento crítico como herramienta ciudadana. Horario: de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición «Sidra: poemario ilustrado», en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo «Sidra: poemario ilustrado», un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico «Asturies, Cultura en Rede».

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

«Los retratos del viaje», de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición «Los retratos del viaje», del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Exposición «Esto es un agujero», de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición «Esto es un agujero», con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura)de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Occidente

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) oferta hasta al 22 de febrero la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina. La muestra continúa su indagación en torno a poetas con un discurso femenino y feminista, lecturas que le sirven para seguir construyendo su «relato» visual y profundizar en la condición de mujer, con referencias que van desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro»

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición «113+», con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra sobre identidad, memoria y diversidad invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace desde un punto de vista singular: poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge (lenguas, costumbres, expresiones artísticas, gastronomía, saberes y experiencias).

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.