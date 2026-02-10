Se apaga el “cerebro” que vigila los trenes en Asturias y colapsa la red en plena hora punta: la intrahistoria de otra jornada de caos ferroviario

Nueva jornada caótica en el servicio ferroviario asturiano, con trenes parados, más de cincuenta supresiones en el conjunto de la red (alta velocidad, cercanías de ancho convencional, ancho métrico —la antigua Feve— y también mercancías) y el sistema informático que controla la circulación inutilizado en plena hora punta.

El origen de las incidencias, que se prolongaron durante toda la jornada, estuvo en una avería registrada en el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de El Berrón.

El CTC es el “cerebro” del sistema ferroviario: desde estas instalaciones se gestionan y supervisan en tiempo real los movimientos de los trenes, las señales y los cambios de aguja. El CTC de El Berrón, dependiente de Adif e integrado en el Centro de Regulación de Circulación (CRC), donde trabajan unos 80 profesionales, fue renovado en 2024, por lo que las instalaciones son prácticamente nuevas.

Una avería de madrugada en las telecomunicaciones, según Adif, provocó la práctica suspensión total del tráfico ferroviario entre Oviedo, Gijón y Avilés durante cerca de tres horas, hasta pasadas las 8.30 horas. Lo que sucedió, según fuentes ferroviarias, es que el sistema informático del CTC se vino abajo por completo. “Los técnicos que trabajan en la sala de control y que ven los movimientos de los trenes en las pantallas no podían trabajar ni seguir los convoyes. No se veía nada. Solo puntos rojos. Es como si hubiesen apagado todo”, explica un maquinista.

El tráfico quedó, por tanto, suspendido por motivos de seguridad. Renfe alertó a las 5.37 horas, poco antes del inicio del servicio, de la “suspensión total” de las líneas C1, C2 y C3, las cercanías de ancho convencional que comunican Oviedo, Gijón y Avilés y que comparten vía con la alta velocidad. En cualquier caso, fuentes ferroviarias apuntan que algún tren pudo circular en esas horas de manera muy limitada, con fuertes restricciones de velocidad. “Cuando se cae el sistema informático, el control se comunica con cada maquinista para indicarle manualmente la situación de cada señal. Hay trenes que pueden circular, pero tardan mucho más”, señalan.

La incidencia, registrada solo un día después del fin de la huelga de maquinistas, provocó escenas de caos entre los viajeros que debían coger el tren a primera hora de la mañana. La mayoría, usuarios habituales que emplean el ferrocarril para acudir a su puesto de trabajo, tuvieron que buscar alternativas, principalmente el autobús. “He llegado más de media hora tarde”, lamentaba una viajera en Oviedo.

La avería también afectó al primer AVE de la mañana, el tren madrugador que sale de Gijón a las seis, que circuló con más de una hora de retraso.

Técnicos de Adif, desplazados a El Berrón nada más detectarse la incidencia, lograron restablecer el sistema a las 8.25 horas. A partir de ese momento la circulación se fue recuperando de forma progresiva, aunque el servicio quedó muy tocado durante toda la jornada, con numerosos trenes cancelados y retrasos acumulados.

En ancho convencional se suprimieron a lo largo del día más de trece servicios, con especial incidencia en la línea C3, que comunica Oviedo y Avilés, donde Renfe llegó a habilitar transporte alternativo por carretera por la tarde.

En ancho métrico, la antigua Feve, el balance fue aún peor, con al menos 32 trenes suprimidos, aunque Renfe concreta que en este caso la avería del CTC no influyó en el tráfico. El ancho métrico atraviesa una crisis estructural, con supresiones y retrasos diarios.

Un maquinista que sigue en huelga

No fueron los únicos problemas del día. El segundo AVE Asturias-Madrid no llegó a circular, aunque en este caso no se debió a ninguna avería técnica, sino a los efectos residuales de la huelga ferroviaria, ya desconvocada por los sindicatos mayoritarios (Semaf, UGT y Comisiones Obreras) tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Los sindicatos que no participaron en la negociación (CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro) mantuvieron los paros, lo que dejó en tierra este segundo servicio. En ese convoy apenas se habían vendido 25 billetes, ya que era una de las frecuencias inicialmente previstas para ser suprimidas por la huelga y solo estuvo a la venta durante unas horas. Los viajeros afectados se reubicaron en el siguiente tren.

No fue la única cancelación de un AVE. El Avlo que debía salir de Gijón a las 18.56 también fue cancelado. En esta ocasión, por la ausencia de un interventor.