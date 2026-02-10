La apuesta de las grandes empresas asturianas por la I+D: este es el empleo que ya generan

Los 16 centros de investigación y desarrollo (I+D) de grandes empresas implantadas en Asturias ya suman 480 puestos de trabajo "altamente cualificados", lo que supone una treintena más que la anterior cifra conocida. Así lo ha señalado este martes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, antes de presidir una reunión con esta red de centros. Desde su creación en 2020 se ha celebrado un encuentro anual, salvo el año pasado en que Sánchez estaba de baja por enfermedad.

Según el Consejero, la actividad de I+D de estas grandes compañías (entre las que destacan firmas como ArcelorMittal, Alsa, Windar o Escribano Mechanical & Engineering) "está teniendo un efecto tractor no sólo en el ámbito industrial, sino en toda la economía de Asturias".

Desde 2020 estos centros han llevado a cabo casi un centenar de proyectos que suman una inversión 55 millones de euros, de los que 22 millones proceden del Principado a través de la Agencia Sekuens. Los proyectos abarcan áreas como el hidrógeno verde, la automatización de procesos o los gemelos digitales. En concreto, Sánchez ha destacado que "Asturias es líder en la hiperautomatización de procesos industriales".

Uno de los sectores presentes en esta red cooperativa es la defensa, actividad que maneja ambiciosos proyectos de inversión en Asturias, varios de ellos de la mencionada Escribano M&E. La compañía, que está estudiando la manera de integrarse en la multinacional española Indra, tiene un centro en Avilés en el que trabajan quince profesionales. Si bien ningún miembro de la empresa quiso hacer declaraciones en el marco de este encuentro, el coordinador de la red, José Ramón Laso, jefe de proyectos de I+D de Arcelor, ha señalado que Escribano "aún no se ha movido de sus planes iniciales" respecto a su centro avilesino, denominado oficialmente E4 Defense Systems. El de Laso es un cargo rotatorio: cada año la red tiene un coordinador de una de las empresas participantes.

"Idealmente, lo que me encantaría es que todas y cada una de las grandes empresas que están en Asturias tuvieran su centro de I+D y que, además, el Principado pudiera cofinanciarlo", ha deseado Sánchez.