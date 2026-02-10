Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias permitirá a los alumnos de las universidades privadas hacer prácticas en centros sanitarios públicos

La diputada Covadonga Tomé critica la posición del Gobierno de Asturias y advierte que para el sistema asturiano es "inasumible" acoger a estos estudiantes

Las universidades privadas aterrizan en Asturias con títulos sanitarios.

Las universidades privadas aterrizan en Asturias con títulos sanitarios. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La diputada Covadonga Tomé advirtió este martes que el Gobierno de Asturias, a través del Servicio de Salud del Principado (SESPA), firmó el pasado verano los convenios que permitirán al alumnado de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Nebrija, que aterrizarán en la región como centros adscritos, hacer prácticas en centros sanitarios públicos.

“Aún no han llegado y ya están perjudicando al alumnado y al conjunto de la Universidad pública de Oviedo, que es la que de verdad nos importa a nosotras y la que de verdad debería importar a un gobierno que se dice progresista y reformista”, criticó la diputada, que ya en octubre del año pasado mostró su desacuerdo ante el convenio de prácticas con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

La parlamentaria explicó que es “inasumible que los centros sanitarios públicos se saturen por la recepción de alumnado de la universidad privada” y advirtió que acoger a estos estudiantes supondrá, “sin lugar a dudas, una merma en la educación del alumnado de la Universidad de Oviedo”.

Esta situación resulta, a su juicio, “a todas luces injusta” para el alumnado de la entidad asturiana, el cual se ha esforzado “para acceder a una formación con notas de corte muy altas y que exige compromiso y vocación”, frente a “instituciones que venden títulos como si la educación fuera un negocio”.

La diputada Covadonga Tomé.

La diputada Covadonga Tomé. / GRUPO MIXTO JGPA / Europa Press

También para la sociedad asturiana, “que ahora tiene que ver cómo la administración autonómica da la espalda a la Universidad de Oviedo para empezar a participar en este modelo de mercadeo educativo”.

Tomé también cargó contra el papel que el Gobierno de Asturias está teniendo en todo este proceso. En concreto, la decisión de permitir la llegada de estas universidades como centros adscritos ante la ausencia de una ley de Universidades, la cual ya advierte no votará si incluye a las privadas.

“Es un procedimiento que se limita a la aprobación de un decreto y evita un debate de fondo sobre el modelo universitario que se quiere para Asturias”, criticó. En su opinión, “se les ha abierto la puerta de atrás para que lleguen más rápido a Asturies”.

Tomé preguntará en la Comisión de Educación sobre los trámites que se están abordando actualmente en relación con las universidades privadas y los convenios para las prácticas de sus alumnos.

