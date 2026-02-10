Atención asturianos, primera multa por no llevar la baliza v-16 y los expertos jurídicos son claros para librar la sanción: "Fundamentos jurídicos sólidos para su impugnación"

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Por todo ello, todos los conductores españoles están obligados, desde el pasado 1 de enero, a llevar la nueva baliza de emergencia V-16 y ponerla y activarla en la parte más alta del vehículo en caso de avería o accidente, en sustitución de los clásicos triángulos. En caso contrario, la multa podría ser de 80 euros.

No obstante, a principios de 2026, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró a finales de 2025 que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico iban a ser "flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo" por no llevar la baliza V-16, obligatoria desde este 1 de enero. "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", afirmaba el ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025.

No obstante, parece que eso no ha sido así, tal y como publican desde "Pyramid Consulting, Expertos en Recurso y Gestión de Multas de Tráfico y Transportes". "Pyramid Consulting ha tenido conocimiento de la primera multa impuesta a un conductor por no llevar la baliza V16, a pesar de que el Ministerio del Interior anunció públicamente la aplicación de un periodo de gracia antes de comenzar a sancionar por este motivo. Se trata de una sanción que genera inseguridad jurídica entre los conductores y abre la puerta a posibles recursos administrativos, al existir una contradicción clara entre el anuncio institucional y la actuación de la Administración. La denuncia, por importe de 80 euros, ha sido emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, dependiente del Ministerio del Interior".

Según explican desde el despachod e abogados, "la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2004 (rec. 4130/2001) establece que la protección de la confianza legítima se aplica cuando el ciudadano actúa basándose en signos externos concluyentes producidos por la propia Administración. El anuncio público del ministro del Interior constituye, según los expertos, uno de esos signos externos, que llevaba razonablemente a pensar que no se impondrían sanciones durante el periodo de gracia anunciado".

Por ello, "Pyramid Consulting anuncia que recurrirá las multas por no llevar la baliza V16 que se estén imponiendo en estas circunstancias, al considerar que existen fundamentos jurídicos sólidos para su impugnación. Los conductores que hayan recibido una denuncia por este motivo pueden consultar su caso, ya que cada expediente debe analizarse de forma individual".