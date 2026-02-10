Atención conductores asturianos, la Guardia Civil va a vigilar el tiempo de descanso de los conductores a través dispositivo obligatorio en vehículos: multado con 400 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este lunes y hasta el domingo 15 de febrero una nueva campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses, dentro la 'Operation Truck&Bus' que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

Según ha detallado Tráfico, los agentes controlarán las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, y a sus conductores en todo tipo de vías y a cualquier hora del día.

De este modo, se pondrá el foco en vigilar la velocidad, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

El subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT, Juan José Arriola, ha explicado que "la campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de siniestro vial, las consecuencias pueden ser más graves debido a sus masas y dimensiones".

De este modo, Arriola ha pedido "a todos los usuarios máximo respeto a las normas de tráfico, prudencia a la hora de conducir y atención plena a la conducción, evitando distracciones y comportamientos indebidos".

En el año 2024 fallecieron 6 personas ocupantes de autobús, las mismas personas que en 2023, y 38 personas fallecieron en terceros vehículos a consecuencia de un siniestro ocurrido con un vehículo de este tipo.

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses, que la DGT llevó a cabo entre el 17 y el 23 de febrero de 2025, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de 287 ayuntamientos controlaron a un total de 42.892 vehículos, de los que 7.819 conductores de camiones y autobuses fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por no respetar los tiempos de conducción y descanso, seguidas por aquellas relacionadas con la Inspección Técnica, las relativas a la documentación obligatoria, bien del vehículo, bien del conductor, además de las motivadas por exceso de peso o mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad, entre otras.

Respecto a los tiempos de conducción, se mide obligatoriamente mediante el tacógrafo (analógico o digital), un dispositivo que registra automáticamente los tiempos de conducción, pausas y descansos. Las multas por no respetar los tiempos de conducción y descanso en camiones en España son severas, clasificándose según la gravedad (leve, grave, muy grave) con sanciones económicas desde 100 euros hasta más de 4.000 euros. Las infracciones leves (multas de 100 euros a 400 euros) son por pequeños excesos en tiempos de conducción o reducción de descansos. Conducir 4h y 40 min (10 min de exceso) suele sancionarse con 100 euros.

Las Infracciones graves (multas de 401 euros a 1.000 euros) se dan por exceso de 1 a 2 horas sobre el tiempo de conducción diaria y una reducción del descanso diario entre 1 y 2 horas. Las infracciones muy graves (multas de 1.001 euros a 6.000 euros) se imponen por superar el tiempo de conducción diaria en más de 2 horas; un descanso diario reducido a menos de 7 horas (en 24 horas) y por menos de 4,5 horas de descanso tras 4,5 horas de conducción (infracción muy grave).