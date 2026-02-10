Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la "Y"

Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil funciona en la autopista "Y", la principal vía de comunicación de Asturias. Desde hace semanas, los conductores que circulan por esta carretera se están encontrando con un aviso en los paneles de la Dirección General de Tráfico (DGT)que advierte de la presencia de radares móviles en la zona. Se da la circunstancia que el tramo donde está colocada esta señal está limitado a 100 kilómetros por hora, en vez de a 120 como es normal.

Se trata del tramo del tercer carril, a la altura de Lugones (Siero). La ampliación entre los enlaces de Matalablima y Lugones, cuyas obras duraron casi cuatro años, entró en funcionamiento en octubre de 2023. Desde entonces, la circulación en todo este trayecto (de algo más de cuatro kilómetros) está limitado a 100 kilómetros por hora. Pese a que en parte del recorrido hay hasta cuatro carriles (enlazando entradas y salidas a la calzada), la circulación es más lenta. Una de las justificaciones del Ministerio de Transportes está en el hecho de que la mediana quedó limitada a un estrecho margen entre calzadas, debido a que la ampliación se llevó a cabo por el interior, en vez de por el exterior.

Pese a la limitación a 100, son muchos los conductores que circulan a más velocidad por este tramo. Entre otras razones, porque el radar fijo, situado en uno de los paneles de la DGT sentido Oviedo, fue eliminado durante las obras de la construcción del tercer carril. Sin embargo, las multas han vuelto, debido a la presencia de radares móviles.

Cerca del túnel de La Bolgachina

Muy cerca de este punto, en la ronda de Oviedo, también hay un radar móvil muy activo. Numerosos conductores despidieron 2025 con una sorpresa poco festiva en el buzón: una multa —en algunos casos más de una— por exceso de velocidad captada por un radar móvil situado en el kilómetro 29 de la Autovía de la Plata, en sentido León, apenas medio kilómetro antes del antiguo emplazamiento del radar fijo del túnel de La Bolgachina, retirado en 2019 tras demostrarse que funcionaba de manera irregular.

En esta ocasión, el dispositivo no es fijo, sino móvil. Según relatan los afectados, Tráfico colocó el radar entre los meses de octubre y diciembre de 2025 en un tramo limitado a 100 kilómetros por hora justo después de la salida hacia la glorieta de Fozaneldi, en la ronda sur de Oviedo. Se trata de un punto especialmente delicado de la calzada, con tres carriles en sentido León, que muchos usuarios califican de “traicionero”.

El que más multas pone en la "Y"

El radar más "multón" de la autopista "Y" caza a más de 20 conductores al día. Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) , en 2024 este equipo de control de la velocidad puso 7.468 sanciones. Son más de las que registró la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2023. En concreto, 602 más, pese a que en el cómputo general de radares las multas cayeron.

¿Y cuál es este radar? El que se encuentra en Serín, sentido Oviedo, al poco de pasar el viaducto. Se trata de un radar fijo, ubicado detrás de uno de los paneles de la DGT. Pese a estar advertido por Tráfico, sigue cazando a un gran número de conductores todos los años. El límite de velocidad en este tramo es de 120 kilómetros por hora.

El segundo más activo

El segundo radar de la "Y" que pone más sanciones se encuentra en el kilómetro 14, a la altura de Villabona (en Llanera). En este caso, está ubicado sentido Gijón/Avilés. Un total de 993 conductores cayeron en 2024 en este punto, según el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados, frente a los 1.086 del año anterior.