Caen en Barcelona por colar 80 recetas falsas, 28 en farmacias asturianas: un implicado estaba a punto de huir a la India sin billete de vuelta

Los dos detenidos usaban las recetas para vender ansiolíticos al menudeo o elaborar otros estupefacientes

El detenido al que pillaron en el Aeropuerto de Barcelona camino de la India.

El detenido al que pillaron en el Aeropuerto de Barcelona camino de la India. / Guardia Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, han procedido a la detención de dos varones de 20 y 45 años de edad y afincados en Barcelona, como presuntos autores de delitos de falsificación de documento público, estafa y usurpación de estado civil, en relación con la falsificación de recetas médicas.

Por el momento se ha detectado que, en 29 farmacias de Cantabria, 28 de Asturias, y una en Valladolid, Vitoria y Logroño, presentaron cerca de 80 recetas médicas falsificadas y en las que figuraban datos de pacientes y facultativos sin su consentimiento, para la obtención de dos tipos de medicamentos, uno prescrito como ansiolítico, y el otro, conteniendo como uno de sus principios activos la codeína.

Se sospecha que la obtención de dichos medicamentos puede haber sido tanto para la distribución al menudeo de las pastillas ansiolíticas, como para su uso dirigido a la elaboración de otros estupefacientes.

La estrecha colaboración entre la Guardia Civil y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, permitió saber a este Cuerpo, que en farmacias de la zona oriental de Cantabria habían detectado recetas médicas que podían ser falsas. Posteriormente se puso en aviso casos similares en Santander, y se averiguaron la existencia de recetas en otras farmacias del corredor norte a sur de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Los dos detenidos.

Los dos detenidos. / Guardia Civil

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, informó a otros colegios del norte de España de la posible existencia de personas que estarían utilizando recetas médicas falsas para obtener siempre los mismos medicamentos, circunstancia que pudo haber frenado la expansión de esta actividad delictiva

Las recetas que se habían presentado en las farmacias eran todas idénticas, con el mismo paciente, medicamentos, colegio de médicos, firma y número de receta. Las primeras indagaciones apuntaban que los presuntos autores podían ser dos personas extranjeras, y tras múltiples indagaciones se las pudo centrar en Barcelona.

Intento de huida a India

Mientras la Guardia Civil de Cantabria continuaba las pesquisas sobre los sospechosos y actualizando la información que llegaba de otras provincias con donde se habían utilizado el mismo tipo de recetas, se pudo averiguar que uno de los sospechosos podía intentar abandonar España, habiendo adquirido un billete de ida a la India, siendo el Aeropuerto de Barcelona el punto de salida.

Esta información hizo que la explotación de la investigación se acelerará, desplazándose desde Cantabria los guardias civiles responsables de la investigación, procediendo en la mañana del pasado 6 de febrero, antes de pasar el filtro de seguridad de embarque en el Aeropuerto de Barcelona, a la detención de uno de los presuntos autores de estos hechos. Dos días más tarde y en la vía pública de la ciudad de Barcelona, se pudo detener al segundo.

Ambas personas fueron puestas a disposición Judicial, encontrándose uno de ellos de manera irregular en España, teniendo incoado un expediente de expulsión. La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Valdecilla (Cantabria), con el apoyo de efectivos de este Cuerpo de la Comandancia de Barcelona.

