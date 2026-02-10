Chollo en Oviedo: casa independiente con parcela y piscina por 795.000 euros

La vivienda unifamiliar sigue siendo uno de los productos más demandados del mercado inmobiliario asturiano, especialmente cuando combina amplitud, entorno natural y buena conexión con la ciudad. En este contexto, dos casas situadas en Oviedo y Gijón destacan por su tamaño, su precio por metro cuadrado por debajo de la media de la zona y su potencial tanto residencial como patrimonial.

Casa independiente con parcela y piscina a cinco kilómetros de Oviedo

Casa en Piedramuelle, Oviedo / tucasa.com

En Piedramuelle, a tan solo cinco kilómetros del casco urbano de Oviedo, se comercializa esta exclusiva vivienda unifamiliar por 795.000 euros, tras una reciente rebaja desde los 850.000 euros. La propiedad cuenta con 560 metros cuadrados construidos, siete habitaciones, cuatro baños y una amplia parcela privada de más de 3.000 metros cuadrados, que incluye piscina y edificaciones auxiliares.

La vivienda principal se distribuye en dos plantas y semisótano, organizadas en varios módulos que aportan independencia y funcionalidad a los espacios. Dispone de dos salones, cocina-comedor, varios baños completos y estancias exteriores con gran entrada de luz natural. En la planta sótano destaca un garaje para varios vehículos, un gran mesón, bodega y zonas de almacenaje.

Los materiales utilizados refuerzan el carácter de vivienda de calidad: suelos de madera de elondo, carpintería exterior de PVC con doble acristalamiento y calefacción individual mediante caldera de gasóleo. Además, la finca alberga una segunda edificación de unos 80 metros cuadrados, actualmente utilizada como casa de verano, con salón, cocina, baño y porche exterior.

La excelente accesibilidad a través de la N-634 y la Autovía A-63, junto con la cercanía del transporte público, convierte esta propiedad en una opción atractiva para quienes buscan vivir rodeados de naturaleza sin renunciar a la ciudad.

Vivienda unifamiliar con parcela ajardinada en el barrio de Bernueces, en Gijón

Casa en Bernueces, Gijón / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en Castiello de Bernueces, uno de los entornos residenciales más valorados de Gijón. Esta casa pareada se ofrece por 448.000 euros, tras una ligera rebaja, y cuenta con 267 metros cuadrados construidos, cinco habitaciones, dos baños y una parcela de más de 1.300 metros cuadrados.

Construida en 1979, la vivienda presenta una distribución pensada para el confort familiar, con estancias luminosas y amplias que se adaptan a diferentes necesidades. Destacan las vistas despejadas a la ciudad, la zona ajardinada que rodea la casa y un balcón en la planta superior que aporta luz natural y amplitud visual.

El inmueble dispone de garaje privado, espacios de almacenaje y conexión alcantarillado, elementos que refuerzan su funcionalidad como vivienda habitual. Su ubicación combina la tranquilidad de un entorno residencial con la proximidad al núcleo urbano de Gijón, lo que la convierte en una alternativa interesante para familias que buscan espacio y calidad de vida.

Estas dos viviendas reflejan el atractivo del mercado inmobiliario asturiano para quienes priorizan amplitud, entorno natural y precios por metro cuadrado competitivos. Mientras la casa de Piedramuelle destaca por su tamaño, parcela y carácter exclusivo a las puertas de Oviedo, la vivienda de Bernueces ofrece una opción más contenida pero igualmente atractiva en uno de los barrios residenciales más consolidados de Gijón. Dos oportunidades distintas que ponen de relieve el valor de la vivienda unifamiliar en Asturias.