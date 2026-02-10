Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chus Mirantes, su mujer, su hijo y el ingeniero de la mina de Cerredo, imputados por el homicidio imprudente de los cinco mineros fallecidos

El juzgado de Cangas del Narcea levanta el secreto de sumario y les considera posibles responsables además de cuatro delitos de lesiones y otro delito contra los derechos de los trabajadores

El tribunal ha ordenado el embargo de sus cuentas por un valor de 1.150.000 euros

Agentes participantes en la inspección de la mina de Cerredo tras el accidente. | DEMELSA ÁLVAREZ

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El empresario José Manuel Rodríguez Morán, conocido como "Chus Mirantes" y que mantenía el control de la mina de Cerredo en la que el pasado marzo fallecieron cinco mineros, su mujer, su hijo y el facultativo de la mina, están investigados por cinco homicidios imprudentes, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores por el siniestro.

El juzgado de Cangas del Narcea que realizaba la instrucción del accidente ha levantado el secreto del sumario y ha comunicado a las partes los primeros autos. Se trata de la información relativa a ese alzamiento del secreto y también las imputaciones a los que se consideran posibles responsables de lo sucedido, que están bajo la condición de investigados.

Además, el juzgado ha pedido el embargo de bienes de los cuatro investigados por valor de 1.150.000 euros.

