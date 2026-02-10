Chus Mirantes, su mujer, su hijo y el ingeniero de la mina de Cerredo, imputados por el homicidio imprudente de los cinco mineros fallecidos

El empresario José Manuel Rodríguez Morán, conocido como "Chus Mirantes" y que mantenía el control de la mina de Cerredo en la que el pasado marzo fallecieron cinco mineros, su mujer, su hijo y el facultativo de la mina, están investigados por cinco homicidios imprudentes, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores por el siniestro.

El juzgado de Cangas del Narcea que realizaba la instrucción del accidente ha levantado el secreto del sumario y ha comunicado a las partes los primeros autos. Se trata de la información relativa a ese alzamiento del secreto y también las imputaciones a los que se consideran posibles responsables de lo sucedido, que están bajo la condición de investigados.

Además, el juzgado ha pedido el embargo de bienes de los cuatro investigados por valor de 1.150.000 euros.