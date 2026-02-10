El dato que constata la fallida transición energética: Asturias, muy lejos del 55% de renovables que planeó para 2025 (esta es la tasa que ha alcanzado)

La transición energética en Asturias es mucho más lenta de lo previsto. La mayoría de las centrales térmicas de carbón han cerrado, pero su sustitución por plantas de energía renovables no se ha producido. El hueco del carbón lo está cubriendo otro combustible de origen fósil, como es el gas natural, y los objetivos de descarbonización en la generación eléctrica que había fijado el Principado están muy lejos de cumplirse.

La hoja de ruta de la región es la Estrategia de Transición Energética Justa de Asturias que redactaron el Gobierno del Principado y la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) tras un proceso de diálogo con agentes sociales y empresas del sector. Ese documento, aprobado en 2021, establecía unos objetivos, estrategias y medidas de cara a 2030 con una meta intermedia en 2025.

En lo que se refiere al porcentaje de energías renovables en la producción de electricidad, el documento de estrategia señalaba que habría "una paulatina transformación del parque de generación de electricidad regional que irá abandonando los combustibles fósiles". Así, proponía "incrementar significativamente el 16% que representaba en 2017 la generación eléctrica de origen renovable en Asturias" y establecía "como objetivo que en el 2025 la aportación de energías renovables en la generación de energía eléctrica suba hasta el 55%". Además, proponía como objetivo "mantener esta tendencia creciente en los años posteriores hasta convertir a las energías renovables en la principal fuente energética para la producción de electricidad en la región, de modo que en el año 2030 el 72% de la electricidad regional tenga origen renovable".

El objetivo intermedio del 55% de renovables en 2025 no se ha cumplido. De hecho, Asturias esta muy lejos de esa tasa. La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) ha publicado el balance de producción de energía eléctrica de Asturias (a partir de los datos facilitados por las empresas generadoras) y señala que de los 7.750 megavatios hora (GWh) de electricidad producidos en Asturias en 2025 un total de 5.095,27 salieron de centrales térmicas que utilizan como combustible el carbón y el gas, mientras que las centrales hidráulicas generaron 1.423,80 GWh y las plantas eólicas 1.231,75 GWh. Las térmicas que queman combustibles fósiles acapararon más del 65% de la producción de energía eléctrica en Asturias y la cuota de las renovables ni llegó al 35%, muy lejos de la meta del 55% que había establecido para 2025 la Estrategia de Transición Energética Justa de Asturias.

Alternativas al carbón

Esa hoja de ruta señalaba que ante el cierre de las explotaciones de carbón y de las centrales térmicas, Asturias debía buscar alternativas en base a sus fortalezas. Así, destacaba que la región "dispone de recursos renovables como la eólica terrestre, la eólica marina o los recursos forestales que pueden hacer que aparezcan nuevas instalaciones productoras en la región". Además, apuntaba que Asturias "también tiene instalaciones de generación de energía eléctrica que están diseñadas para la valorización energética de residuos industriales" y "dispone de infraestructuras industriales que pueden ser aprovechadas en nuevas instalaciones energéticas como la planta de gas de El Musel, los nudos de transición justa o antiguas explotaciones mineras e infraestructuras hidráulicas que pueden ser usadas como instalaciones de almacenamiento".

Sin embargo, durante los últimos años el desarrollo de la eólica ha sido mucho menor de lo previsto (en el caso de la marina ni se han convocado subastas de aprovechamiento), el refuerzo en la hidráulica ha sido mínimo (la única incorporación es el hidrotornillo de Pilotuerto), la biomasa y la quema de residuos sigue pendiente del proyecto de transformación de la central de Hunosa en La Pereda (ahora con problemas legales) y el único gran proyecto de generación eléctrica que se ha acometido es el que ha llevado a cabo EDP y la corporación Masaveu para reconvertir el grupo 2 de la central térmica de Aboño, en la que se ha sustituido el consumo de carbón por gas natural, reforzando así la generación con este combustible fósil que también utilizan los grupos IV y V de la central de EDP en Soto de Ribera.

Revisión de la estrategia

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, señaló que este año se va a proceder a "revisar" la Estrategia de Transición Energética Justa de Asturias "recogiendo algunas nuevas realidades". Reconoció que el desarrollo de la eólica marina "esta siendo más lento de lo esperado", pero añadió que han aparecido "nuevos agentes que no estaban presentes inicialmente" con los almacenes de electricidad como baterías. "Hay un escenario nuevo que obliga a modificar no sustancialmente el plan", señaló Juan Carlos Campo.