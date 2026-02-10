Las disculpas de la consejera de Derechos Sociales por los retrasos en la dependencia: "Estamos poniendo todos los medios para solventarlo"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, pidió este martes “disculpas” por todas las demoras que se están produciendo en la tramitación de la dependencia a causa de la implantación de la Historia Social Única Electrónica (HSUE). “Es una situación en la que nadie del servicio de Dependencia queríamos estar y estamos en ello, monitorizando, poniendo soluciones y haciendo propuestas de forma semanal”, aseguró.

Los fallos informáticos han provocado retrasos generalizados tanto en la valoración de nuevas solicitudes como, especialmente, en la revisión de grados de dependencia ya reconocidos. Para ponerle solución, Del Arco explicó que se ha establecido un sistema de monitorización, junto con la dirección general de Informática, con reuniones semanales para ir dictando las instrucciones pertinentes para poder solventar todos los problemas que vayan surgiendo.

“A día de hoy, de las solicitudes que estaban demoradas cuando entró en funcionamiento la historia social única, hemos recuperado un 49%. Es decir, estamos poniendo todos los medios técnicos y personales para solventar este retraso, que lamentamos profundamente”, afirmó.

La consejera reconoció que las mayores demoras se están produciendo en la revisión de la dependencia, cuyos expedientes quedaron “un poco relegados” porque “hubo que tomar decisiones”. En estos casos, el tiempo medio de espera, según señaló, supera los 300 días.

Trabajando con la Consejería de Salud

Aunque insistió en que están trabajando para solventar la situación, trabajando con la Consejería de Salud para “establecer puentes, que yo creo que van a ser eficaces; es decir, intentando agilizar el proceso”.

El principal problema estaría en la incapacidad de la nueva herramienta de tramitar resoluciones, lo que a su vez estaría provocando que un elevado volumen de expedientes no se pueda tramitar completamente, a pesar de que ya cuentan con todos los informes correspondientes.

Del Arco remarcó que “con la implantación plena, y solventados todas las dificultades, la historia social va a agilizar muchísimo todo lo que son las tramitaciones, como ocurre con la historia clínica ahora mismo”.

“Yo creo que es una situación temporal. Una situación que no queríamos, que lamento profundamente y que estamos poniendo, como bien digo, todos los medios técnicos, personales y materiales para solventarlo por el bien de las personas”, se comprometió.