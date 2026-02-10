Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de doscientos dentistas asturianos festejan en Gijón a su patrona

Sonsoles Olay García, especialista en Estomatología, recibe el XXXVI Premio Francisco Martínez Castrillo por su extensa trayectoria clínica, docente e investigadora: “Es un honor tremendo y una gran sorpresa"

Jesús Frieyro, presidente del Colegio de Dentistas de Asturias, entrega la distinción a Sonsoles Olay.

Jesús Frieyro, presidente del Colegio de Dentistas de Asturias, entrega la distinción a Sonsoles Olay. / Enrique G. Cárdenas

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Más de doscientos dentistas asturianos se dieron cita en Gijón para celebrar la festividad en honor a su patrona, Santa Apolonia. Los actos, organizados como cada año por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES), contaron con la presencia de la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega Álvarez; el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña; la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, Leticia Gómez de Segura; y el director de la Clínica Universitaria de Odontología, Martín Puente.

Público que asistió al acto.

Público que asistió al acto. / Enrique G. Cárdenas

Celebrada el pasado sábado, la cita comenzó a las 18 horas, con una misa en honor a la patrona y en recuerdo de los compañeros fallecidos, en la Iglesia de San Pedro. Continuó en un conocido restaurante gijonés, donde tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la tarde: la entrega del XXXVI Premio Francisco Martínez Castrillo a la Dra. Sonsoles Olay en reconocimiento a sus “cualidades humanas e inquietud científica”. “Es un honor tremendo y una gran sorpresa para mí recibir este galardón de mis compañeros”, aseveró la premiada, quien recibió la afectuosa felicitación de los asistentes al acto.

Insignias y colegiados honoríficos

Acto seguido, se impusieron las insignias de la profesión a los nuevos colegiados recién graduados y se entregaron las distinciones a los colegiados honoríficos del último año. Tras la ceremonia, la noche continuó con un aperitivo y la cena, seguidos de la actuación de un grupo musical y DJ.

Jesús Frieyro, presidente del Colegio, con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Jesús Frieyro, presidente del Colegio, con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. / Enrique G. Cárdenas

Doctora en Medicina y Cirugía con calificación cum laude y especialista en Estomatología, la Dra. Sonsoles Olay García cuenta con una extensa trayectoria clínica, docente e investigadora. Ejerce como médico-estomatólogo y es profesora asociada de la Universidad de Oviedo. Es autora y coautora de numerosas publicaciones científicas y capítulos de libro, ha participado activamente en proyectos de innovación docente y en congresos nacionales e internacionales, y formó parte de la Comisión Científica del CODES. Su compromiso con la formación universitaria, la investigación y la labor social en salud bucodental la han convertido en una figura de referencia para varias generaciones de profesionales.

