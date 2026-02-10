El Europarlamento despeja la vía para que entre en vigor Mercosur (y con garantías para el campo de Asturias)

No hay nada que impida que el acuerdo comercial entre la UE y la alianza Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina) entre en vigor. El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a las cláusulas de salvaguardia para proteger a los agricultores, muy molestos en todo el continente contra el pacto, de las consecuencias que pueda llevar. En líneas generales, la UE podrá intervenir más temprano de lo previsto en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios de productos sensibles para el sector primario de la UE.

Es precisamente eso, la caída de precios de los productos fruto de la competencia de los que lleguen de Sudamérica lo que temen principalmente los profesionales del medio rural asturiano, que suman semanas de protestas contra el acuerdo. De hecho, este mismo miércoles una delegación de Asturias de la organización Usaga participará en las protestas en Madrid.

Por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones, la Eurocámara validó así el acuerdo al que sus negociadores y los del Consejo de la UE (que representa a los países) habían llegado el pasado mes de diciembre, que permitió la firma del pacto unas semanas después en Paraguay , en lo que participó Ursula von der Leyen.

Plazo y productos

Estas cláusulas se activarían en un plazo de 21 días si se da un incremento de importaciones de productos sensibles del Mercosur en la Unión Europea superior al 5 % o si los precios de esos mismos productos europeos caen por encima de ese mismo 5 %, frente al umbral del 10 % propuesto originalmente por Bruselas.

En los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera –una de las principales preocupaciones en Asturias–, los huevos, los cítricos y el azúcar. En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales . Además, la Comisión tendrá que presentar al menos una vez cada seis meses un informe al Parlamento Europeo sobre el impacto de las importaciones de estos productos sensibles desde Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El texto incluye asimismo una declaración formal de la Comisión Europea que compromete avances concretos en la alineación de los estándares de producción aplicables a las importaciones, especialmente en bienestar animal, uso de pesticidas, seguridad alimentaria y condiciones laborales.

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández, defensor del acuerdo, se ha hecho eco del paso dado por el Europarlamento y recordado que ya puede entrar en vigor. En el PP han celebrado también las salvaguardias aprobadas, lo que -incidieron- había defendido desde España el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Por contra, el portavoz de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, aseguró que las salvaguardias consuman «la traición y la estafa a los agricultores y a los ganaderos de Europa».