El explorador del universo Peter Worden ya está en Asturias (y ya conoce a sus "colegas" del Instituto de Tecnologías Espaciales de la Universidad)

Peter Worden (Michigan, 1949) ya está en Asturias y ya ha empezado a cumplir con su amplia agenda que lo mantendrá en la región hasta el próximo jueves. El que fuera director del Centro de Investigación "Ames" de la NASA y un experto aplaudido mundialmente en temas espaciales y científicos mantuvo este martes por la mañana en Oviedo una reunión con sus "colegas" asturianos.

El ingeniero aeroespacial, una de las personalidades más destacadas del panorama internacional en ciencia y exploración, está en la región invitado por la Universidad de Oviedo a través del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA). Con los integrantes de este centro se reunió a primera hora de este martes. Worden tiene previsto visitar a la tarde, de forma privada, el yacimiento del Sidrón, en Piloña.

Su estancia en Asturias se concibe, según la Universidad, "como una primera toma de contacto para conocer el potencial científico y tecnológico de la institución académica asturiana y abrir vías de diálogo en el ámbito de la investigación espacial". Es también su visita un aperitivo del amplio programa de actividades que el ICTEA y la Universidad organizan con motivo, el próximo 12 de agosto, del eclipse solar total, que tendrá en el Principado uno de los mejores lugares para verse.

Misión a La Luna

El ingeniero aerospacial preside actualmente la Breakthrough Prize Foundation y es director ejecutivo de las Breakthrough Initiatives, un conjunto de programas científicos internacionales dedicados a la observación de exoplanetas, la búsqueda de vida fuera de la Tierra y otras iniciativas avanzadas de ciencia espacial. Su currículum es tan amplio como interesante. En la Universidad destacan que "se desempeñó como coinvestigador científico en tres misiones científicas espaciales de la NASA, la más reciente de las cuales fue el espectrógrafo de imágenes de la región de interfaz, lanzado en 2013 para estudiar el Sol. Además, recibió la Medalla de Liderazgo Sobresaliente de la NASA por la Misión Clementine a la Luna de 1994".

El científico estará en Asturias hasta el jueves con una amplia agenda en la que figuran encuentros con personal investigador y estudiantes, participará en actos institucionales y ofrecerá una conferencia abierta al público general.

Esta es su agenda:

Miércoles, 11 de febrero

-Desayuno con investigadores (9:30–12:00 horas), en la Sala de Prensa del Edificio Histórico.

-Recepción institucional con el rector Ignacio Villaverde (12:30 horas), y firma en el Libro de Honor de la Universidad de Oviedo.

-Visita guiada al Edificio Histórico (13:00 horas).

Jueves, 12 de febrero

-Conferencia abierta en el Paraninfo del Edificio Histórico (18:30 horas) titulada "Life in the Universe and Private Sector Space Science Initiatives". ("Vida en el Universo e iniciativas científicas espaciales del sector privado").

La charla está abierta a público general y centrada en los retos científicos de la exploración espacial, la búsqueda de vida fuera de la Tierra y el papel creciente de las iniciativas científicas impulsadas desde el sector privado. Worden presentará el trabajo de las Breakthrough Initiatives, un programa científico internacional que busca responder grandes preguntas sobre la vida en el universo, desde la búsqueda de señales de civilizaciones inteligentes y exoplanetas habitables hasta el desarrollo de tecnologías conceptuales para acelerar los viajes más allá de nuestro sistema solar.

En la Universidad explican que uno de los ejes centrales de la charla será Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, donde se ha confirmado la existencia de varios planetas, algunos de ellos de tamaño similar a la Tierra y situados en zonas potencialmente habitables. Worden repasará los avances recientes en su observación y las perspectivas a medio y largo plazo para el estudio detallado de estos mundos cercanos.

La presentación incluirá también una panorámica sobre futuras misiones de detección de vida, tanto en exoplanetas como en cuerpos del Sistema Solar, y reflexionará sobre el papel creciente del sector privado en el impulso de la ciencia espacial y en la colaboración con universidades e instituciones públicas. Entre estas colaboraciones, destaca el recientemente anunciado Observatorio Schmidt, que planea cuatro nuevos telescopios, tres terrestres y uno espacial llamado Lazuli, con plena operatividad prevista antes de 2030 y financiación privada.