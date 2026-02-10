Netflix alerta que sus usuarios podrían estar siendo víctimas de una estafa: "Te roban tus datos bancarios"

La Guardia Civil ha anunciado este lunes 9 de febrero la detección de una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos. La advertencia es muy clara: "No piques. Su objetivo es obtener tus datos bancarios".

En qué consiste el fraude

Según explica el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), los delincuentes envían notificaciones a través de correo electrónico en las que solicitan ingresar un nuevo método de pago. Para otorgar una cierta apariencia de legitimidad, los mensajes incluyen elementos que imitan el diseño original de Netflix.

La técnica utilizada en este engaño es el phishing, un tipo de estafa digital donde los ladrones se hacen pasar por entidades oficiales para robar información confidencial. En este caso, el correo va acompañado de un enlace para poder configurar el sistema de pago, pero dicho enlace redirecciona una página web fraudulenta. El asunto con el que se identifica este tipo de correos es: "NETFLIX- Actualiza para poder volver a ver". Sin embargo, no se descarta la existencia de otros mensajes con asuntos similares.

Soluciones

En caso de caer en la trampa facilitando información financiera, los expertos aconsejan actuar al instante. Se recomienda informar al banco para que ellos puedan dar las correspondientes indicaciones sobre cómo bloquear la tarjeta y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el servicio de testigos online. Para ello, es necesario la recopilación de todas las evidencias disponibles sobre el fraude a lo largo del proceso.

Para evitar futuras amenazas similares, el INCIBE recuerda el empleo de diferentes contraseñas para cada sitio y activar la doble autenticación de datos. Además, se sugiere a los usuarios la práctica del egosurfing de manera periódica con el objetivo de conocer si tu información personal ha podido ser utilizada de forma inadecuada. En caso de duda, siempre se debe que acudir al sitio web oficial de la empresa o a sus canales de soporte para comprobar la veracidad de su contenido.

NETFLIX / INCIBE

Si has recibido un correo fraudulento pero no has abierto el enlace, se recomienda reenviarlo al buzón de incidentes cibernéticos para poder evitar que otros usuarios se conviertan en víctimas. Una vez enviado el mensaje, elimina el mensaje de la bandeja de entrada y bloquea al emisor.

Si necesitas un asesoramiento personalizado, siempre puedes ponerte en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017).