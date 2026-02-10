El guiño de Barbón al campo tras firmar un gran pacto con 120 medidas: "El futuro de Asturias es impensable sin su medio rural"

"El futuro de Asturias es impensable sin su medio rural". Así lo sostuvo el presidente del Principado, Adrián Barbón, este martes durante la firma del Pacto por el Medio Rural en la región, una hoja de ruta estratégica y pionera en España que recoge más de 120 medidas de aquí al año 2030 en diversas áreas ( ganadería y sanidad agraria, agricultura, agroindustria y desarrollo rural; gestión forestal, planificación agraria, pesca marítima y servicios públicos esenciales) con el fin de llevar a cabo "una transformación real" del sector primario asturiano, en palabras del consejero Marcelino Marcos Líndez.

La firma del documento –más de 90 páginas con medidas, propuestas y planes de futuro que rondan los 500 millones de euros de inversión transversal, cuyo contenido adelantó LA NUEVA ESPAÑA– reunió en el palacio de los Condes de Toreno en Oviedo a los representantes de todas las organizaciones e instituciones que han participado en la elaboración del mismo. Uno a uno desfilaron por el estrado para estampar su firma durante un acto al que se quiso otorgar especial relevancia e institucionalidad para dejar claro que el campo interesa.

Barbón y Marcos, durante la firma, en Oviedo. / Irma Collín

Porque, como recalcó Barbón, ha sido un día "importante" no solo para el medio rural, sino para Asturias: "Estamos asumiendo el compromiso de fortalecer un motor que es principal en esta década del cambio". En su discurso el Presidente se puso la venda antes de la herida, para tapar la boca a esas previsibles críticas: "Me temo que alguien protestará diciendo que el pacto enuncia demasiadas iniciativas. Niego la mayor. Pretendemos que cualquier persona, hombre o mujer, joven o mayor, pueda elegir vivir en el campo con la seguridad de que esa decisión no suponga renunciar a otras oportunidades".

Críticas a la UE

Era imposible obviar el reciente y polémico acuerdo entre la UE y Mercosur, que ha soliviantado a los agricultores y ganaderos de toda Europa, España y, por supuesto Asturias. Con una amplia representación del agro asturiano delante, no pudo otra cosa el Presidente –que hasta ahora no se había pronunciado –que alinearse con sus profesionales. Sin citar expresamente el pacto de libre comercio con la alianza sudamericana, se refirió a ese desapego entre el campo y las instituciones europeas, a las que los ganaderos reprochan legislar sin tenerlos en cuenta.

"Siempre he mantenido que no se puede gobernar ni legislar de espaldas a la sociedad, con las persianas bajadas, aislados de la calle. El exceso en la protección del lobo, las restricciones en los caladeros o la propuesta para recortar el presupuesto de la Política Agraria Común son ejemplos de medidas lejanas, y no tanto porque hayan sido pensadas a cientos o miles de kilómetros, sino porque han sido planteadas sin contar con el sentir del medio rural", dijo. Y añadió: "Espero que la Comisión Europea rectifique, aprenda del error y entienda que hasta las buenas intenciones necesitan explicación, cercanía y plenas garantías para asegurar la competitividad del campo europeo en igualdad de condiciones".

"Abandono"

Admitió además el Presidente que hay una "sensación de abandono" en el medio rural asturiano, algo que hay que "atajar de raíz". Y advirtió: "Sabemos que esa especie invasora –es apropiado usar ese término- está siendo plantada y propagada con intereses políticos, pero eso no nos sirve de consuelo".

Ante el auditorio recalcó: "Este pacto nace para lo contrario, para subrayar que el campo y la pesca continuarán en el centro de nuestras políticas. Lo digo en futuro porque, de hecho, ya lo están, como prueban las medidas desplegadas para responder a las crisis sanitarias, responder a los incendios forestales o para promover los alimentos del paraíso en todos los mercados. Tampoco podía ser de otro modo porque el medio rural es indisociable de la identidad de Asturias. Basta con recordar que el 80% de la superficie de nuestra comunidad corresponde a suelo rural o de montaña. En Asturias, el campo es el suelo que pisamos".

Antes habían desfilado ante Barbón y Marcelino Marcos todos los firmantes del Pacto: Cecilia Fernández, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos; Rubén Castro, vicepresidente de FADE; Belarmino Fernández, presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; Arturo Gancedo, presidente de Cooperativas Asturianas; Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Asturias; así como los líderes de las organizaciones agrarias José Álvarez (Usaga); David Pérez (Coag) y José Ramón García Alba (UCA).