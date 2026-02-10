No hay día tranquilo con el tren en Asturias: tres horas sin conexiones entre Oviedo, Gijón y Avilés por una avería

Una avería en las instalaciones del Control de Tráfico Centralizado (CTC) de El Berrón provocó este martes por la mañana la suspensión total del tráfico ferroviario entre Oviedo, Gijón y Avilés durante cerca de tres horas. Renfe alertó a los usuarios a las 5.37 horas, en plena hora punta, lo que afectó a cientos de viajeros que se desplazaban a sus puestos de trabajo.

Técnicos de Adif se desplazaron hasta la estación de El Berrón para solventar la incidencia, que no quedó resuelta hasta las 8.25 horas. Durante ese intervalo, no circularon trenes de cercanías de ancho convencional —los que comparten vía con la alta velocidad— en las líneas C1, C2 y C3.

«La avería ya ha quedado reparada (desde las 08.25). El tráfico en el núcleo de Cercanías va recuperando poco a poco la normalidad», indicaron fuentes de Adif.

El fallo también afectó al primer AVE de la mañana con salida de Gijón hacia Madrid.

La incidencia en El Berrón se produce apenas un día después de la primera —y finalmente única— jornada de huelga ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba), y se suma a una cadena de problemas registrados en las últimas semanas en la red asturiana. En ese periodo, las principales afecciones se concentraron en el ancho convencional, con retrasos generalizados por las limitaciones temporales de velocidad en los túneles de Villabona. En esta ocasión, el origen del problema estuvo en el sistema de control de tráfico de El Berrón.

En el núcleo de cercanías de ancho convencional operan 17 trenes, aunque en la práctica solo 15 están en servicio, ya que dos permanecen en el taller. A día de hoy no existe previsión oficial de renovación de esta flota, a diferencia de lo ocurrido con el material del ancho métrico (la antigua Feve).

Fin de la huelga y acuerdo con los sindicatos

La huelga ferroviaria nacional convocada por los maquinistas tras el accidente de Adamuz, que había comenzado el lunes y estaba prevista hasta mañana, fue desconvocada ayer a primera hora de la tarde. En Asturias, los paros tuvieron un impacto limitado y se concentraron en una sola jornada. Salvo nuevos contratiempos, hoy la circulación ha vuelto a la normalidad.

El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, alcanzó un acuerdo con los sindicatos presentes en la mesa de negociación —Semaf, UGT y Comisiones Obreras— que incluye un aumento de la inversión en mantenimiento de la infraestructura y el compromiso de reforzar la plantilla con unas 3.600 nuevas incorporaciones: 1.200 en Renfe y 2.400 en Adif.

«Se trata de un acuerdo importante para seguir mejorando el sistema ferroviario español y garantizar su competitividad presente y futura», señaló Puente tras el encuentro. Los sindicatos calificaron el pacto como «un buen acuerdo», mientras que el Semaf fue un paso más allá al definirlo como «un hito». CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro mantienen, no obstante, los paros al no compartir los términos del acuerdo.

Noticias relacionadas

El pacto eleva de forma sustancial la inversión en mantenimiento de la red, una de las principales reivindicaciones del sector tras el siniestro de Córdoba, que continúa bajo investigación. El compromiso incluye unos 8.000 millones de euros entre 2026 y 2030, con cerca de 5.200 millones destinados a la red convencional de Adif y casi 2.900 millones a la alta velocidad.