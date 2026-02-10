El horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, aún sin previsión de fecha de arranque
La compañía continúa con las labores para encenderlo después de más de cuatro meses
La reactivación del horno alto "B" de Gijón sigue siendo una incógnita. ArcelorMittal continúa trabajado en el encendido de la instalación. Han pasado más de cuatro meses desde que el horno se detuvo por labores de mantenimiento y la compañía no ha conseguido volver a reactivarlo tras sufrir averías y problemas de estabilidad.
De momento no hay fecha para retomar la producción de arrabio. "No hay novedades", se limitaron a apuntar fuentes de la compañía. Por su parte, fuentes sindicales señalaron que persisten los problemas de estabilidad.
El horno alto "B" de Gijón es el que está llamado a sostener en solitario la producción de arrabio en Asturias cuando finalice la vida útil del horno alto "A", que está próxima, y entre en servicio el nuevo horno híbrido de arco eléctrico de Gijón, que al consumir principalmente chatarra reducirá las necesidades de arrabio.
En estos momentos solo opera el horno alto "A" de Gijón y su actividad no es suficiente para abastecer a las acerías de Gijón y Avilés, lo que obliga a dosificar su actividad (lo que provoca recortes en los talleres acabadores) y a importar desbastes de otras plantas siderúrgicas.
Ese escenario se produce, además, en un momento en el que ArcelorMittal espera un repunte de la demanda de acero y prevé que sus plantas siderúrgicas en Europa –al calor de la nueva política de protección de la Unión Europea que refuerza los aranceles a las importaciones y establece tasas medioambientales– recuperen paulatinamente su cuota de mercado. Sin el concurso de los dos hornos altos, la siderurgia asturiana no podrá aprovechar ese esperado repunte de actividad.
