El horno alto "B" de Gijón será vaciado, labor que dura meses, si ArcelorMittal no logra arrancarlo
La falta de arrabio provoca que instalaciones siderúrgicas de Asturias tengan tasas de utilización de sólo el 20% de su capacidad
ArcelorMittal prevé ir recuperando, paulatinamente, la utilización de su capacidad de producción de acero en Europa ante las expectativas de recuperación de la demanda, pero ese escenario se produce cuando en Asturias sólo está operativo uno de los dos hornos altos y muchos talleres están por debajo de sus niveles de producción de los últimos años por falta de materia prima.
La dirección de ArcelorMittal en Asturias, que ha presentado los resultados del cuarto trimestre de 2025 a los representantes de los trabajadores, señaló que la compañía sigue sin dar con la solución satisfactoria para arrancar el horno alto «B» de Gijón –inoperativo desde septiembre– y que de no revertir la situación de inestabilidad actual no quedaría otra opción que abrir el horno para vaciarlo e inspeccionarlo por dentro, un proceso que dura meses.
El aumento de producción de acero en Europa podría conllevar el arranque de hornos altos en Francia y Polonia, y Asturias podría quedar al margen de esa recuperación. El horno alto «A» de Gijón es insuficiente para abastecer de arrabio a las acerías de Gijón y Avilés, y desde el pasado diciembre se están importando desbastes de otras factorías del grupo para el tren de bandas en caliente (TBC) y comprando palanquilla para el tren de alambrón.
El porcentaje de utilización de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias osciló en el último trimestre de 2025 entre el 28% de la acería de Gijón y el 80% del tren de carril. La falta de arrabio afectó a la producción de la acería de Avilés, al TBC y al tren de chapa gruesa, e hizo que una de las dos líneas de galvanizado estuviera prácticamente parada en diciembre. La falta de pedidos hicieron que el tren de alambrón trabajara al 30% de capacidad y una de las dos líneas de hojalata parara en noviembre y diciembre.
En cuanto al arranque del nuevo horno híbrido de arco eléctrico de Gijón, aún no hay fecha, según la dirección de ArcelorMittal en Asturias.
