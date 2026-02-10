Locura en redes por este dulce de San Valentín en Lidl: sus centros se quedan sin existencias

La cadena de supermercados de Lidl ha sorprendido esta semana a sus más fieles consumidores con un arsenal de productos gastronómicos perfectos para regalar o para disfrutar solos o en compañía. El producto que más ha llamado la atención es la Tarta Corazón. Una tarta de fresa de frigorífico en forma de corazón que ya está cosechando un gran éxito con respecto a otras de la competencia debido a su asequible precio (5,99€).

Ahora bien, esta no es la única invención de Lidl. Este San Valentín viene cargado con numerosos productos y lo más llamativo de todo: su económico precio.

Rosa de chocolate : 1,49€

: 1,49€ Caja de gominolas de corazón : 3,79€

de : 3,79€ Pasta corazón (500g): 1,49€

(500g): 1,49€ Pretzels corazón sal marina (200g): 0,79€

corazón sal marina (200g): 0,79€ Frutas recubiertas chocolate (fresas/cerezas): 1,99€

No obstante, para los más tradicionales siempre hay otras opciones muy asequibles como el “Ramo de rosas” por 4,99€ o cajas de bombones como los “Lingotes de chocolate” a 3,39€.

¿Cuál es el éxito de Lidl?

A la hora de hacer regalos, la sencillez y los bajos precios es lo que más se busca. En el sector de la floristería, la cadena alemana es experta. Ya hace dos años, se agotaron los ramos de seis tulipanes a 1,99€ el primer día, obligando a muchos consumidores a comprar rosas. Pero San Valentín no es la única época en la que los ramos de Lidl arrasan. Cada víspera de primavera, los famosos ramos de tulipanes a 2€ ya son una tradición entre los más jóvenes, convirtiéndose en una de las flores más populares entre los amantes de la jardinería y la decoración.

Ofertas de más del 50%

Si tu presupuesto es ligeramente más elevado, hay numerosos productos en promoción hasta el domingo 15 de febrero. Los productos que experimentarán los descuentos más generosos esta semana serán los de los sectores de electrodométicos y bricolaje, con rebajas de hasta el 70% de descuento por liquidación en sus almacenes. Estas ofertas vuelan así que no te lo pienses demasiado.