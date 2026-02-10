¿Cuántas mujeres se dedican a la investigación en Asturias? Cada vez son más, pero la paridad plena sigue siendo un desafío

El próximo 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha impulsada por Naciones Unidas para visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito de la investigación en cualquiera de las áreas del conocimiento, y para recordar que la igualdad de oportunidades sigue siendo un reto global. Más allá de la conmemoración simbólica, el día invita a mirar los datos, a medir avances y a señalar con claridad dónde persisten las brechas.

En ese contexto, Asturias ofrece una fotografía relevante. Según el Informe de la Cátedra de Innovación sobre Mujer y Ciencia (C_innovA), la comunidad se sitúa entre las regiones españolas con mayor porcentaje de mujeres empleadas en actividades de I+D y de innovación, especialmente en sectores de alta tecnología, y presenta una menor brecha de género en los niveles educativos superiores. Aunque el informe fue publicado en 2023, sus conclusiones siguen plenamente vigentes y confirman una tendencia sostenida en el tiempo.

Los datos más recientes refuerzan esta evolución positiva. En 2024, la presencia de mujeres en el personal total de I+D en Asturias alcanzó el 40%, lo que supone 2.105 mujeres de un total de 5.264 personas dedicadas a estas actividades. Esta cifra mejora ligeramente la de 2023 (39,7 %) y consolida un crecimiento continuo. Si se observa únicamente el personal investigador, las mujeres representan en torno al 41%, con 1.610 investigadoras de un total de 3.938, unas décimas más que el año anterior.

La comparación temporal muestra avances claros: respecto a 2019, la presencia femenina en la ciencia asturiana ha crecido algo más de un 1,5 %, pasando de 1.435 mujeres en I+D a las cifras actuales. Además, el sistema regional no solo crece, sino que retiene más talento femenino, con una situación cercana a la paridad en el sector público y mejoras sostenidas en el ámbito universitario.

En el sistema educativo, los datos también invitan al optimismo, aunque con matices. En Formación Profesional, el porcentaje de mujeres en enseñanzas STEM está por encima de la media española, lo que sitúa a Asturias en una posición favorable. Sin embargo, en la Universidad, especialmente en Ingenierías y Arquitectura, la brecha persiste: solo el 26 % del alumnado son mujeres, es decir, una de cada cuatro.

El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia llega así como una oportunidad para reconocer avances reales, pero también para recordar que la igualdad plena no es automática. Visibilizar referentes, analizar datos y seguir impulsando políticas educativas y científicas inclusivas es clave para que las niñas de hoy puedan ser, sin barreras, las científicas del mañana.