Multado con 200 euros por cruzar mal la carretera mientras miraba el móvil: la DGT vigila a los peatones asturianos

Tráfico advierte sobre la distracción de caminar con el dispositivo electrónico en la mano, una práctica que va a más y deriva en atropellos

Una mujer se dispone a cruzar la carretera mirando el móvil

Una mujer se dispone a cruzar la carretera mirando el móvil / Freepik

Alejandra Carreño

La Dirección General de Tráfico no solo vigila y multa a los conductores, sino también a los peatones. Según advirtió hace unos días el director de la DGT, Pere Navarro, cada vez son más las personas que cruzan mal la carretera despistados por el teléfono móvil. Y puso sobre la mesa unas cifras alarmantes: de cada tres peatones, uno cruza la calle utilizando su dispositivo electrónico. Esta falta de atención aumenta las probabilidades de atropellos y accidentes graves.

La DGT ya ha puesto nombre a esta mala práctica: son los "peatones distraídos". No son conscientes del cambio de color de los semáforos ni de la aproximación de un vehículo silencioso, como los crecientes coches eléctricos o los patinetes. Por lo que el peligro se multiplica.

Adiós a las estafas por el móvil, el Gobierno frenará en seco esta práctica ilegal

Adiós a las estafas por el móvil, el Gobierno frenará en seco esta práctica ilegal / Freepik

Según el Reglamento General de Circulación, los viandantes también tienen que cumplir unas reglas básicas en las vías. Aunque cruzar la carretera usando el móvil no está tipificado como infracción, sí puede derivar en conductas sancionables. Por ejemplo, cruzar fuera de un paso de cebra puede suponer una multa de hasta 80 euros, sobre manera si va distraído con el teléfono móvil. Esa sanción puede ser mayor si hablamos de un paso con semáforos. Cruzar en rojo, una situación muy habitual en las ciudades, se sanciona con hasta 200 euros. La Guardia Civil ya está vigilando a los peatones asturianos.

Eliminar obstáculos

En este sentido, Pere Navarro ha propuesto eliminar los obstáculos en las aceras con el objetivo de reducir el número de atropellos. Su idea es instalar un palo único que incluya el semáforo, el alumbrado, una señal y hasta la papelera. A su parecer, muchas veces los peatones están obligados a hacer zigzags para cruzar la calle, más aún cuando se tratan de viandantes en sillas de ruedas o con carricoches o sillas de bebés.

