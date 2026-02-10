La musicóloga Encina Cortizo es el claro ejemplo de que "las investigadoras no solo están en la rama de ciencias": "En las Humanidades siempre hemos dominado las mujeres"

La trayectoria de esta catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo, Encina Cortizo (Ponferrada, 1966), recorre en paralelo la evolución de una disciplina casi desconocida en sus inicios y el lugar que han ocupado las mujeres en las humanidades dentro de la Universidad. "Yo me dedico a la música española del siglo XIX y principios del XX, a la zarzuela y a la ópera, una música muy olvidada y fuera de los repertorios", explica. Recuperar ese patrimonio ha sido el eje central de toda su carrera investigadora.

Formó parte de los primeros pasos de la musicología en España como disciplina universitaria. "Empecé en 1984, el tercer año que se impartían estos estudios", señala. Aquellos años fueron, según recuerda, una auténtica aventura intelectual: "Ver nacer todo aquello, empezar con todo desde cero, fue muy bonito". En aquel contexto, la presencia femenina no era una excepción, sino una constante. "Las artes y las humanidades siempre han sido un territorio donde las mujeres hemos estado muy presentes, casi con mayoría", afirma.

"Yo siempre me encontré protegida, respaldada y respetada por mis compañeros", subraya. Reconoce que no todas las trayectorias son iguales, pero insiste en que, en su caso, el género no supuso un obstáculo. "No lo veo de manera diferente por ser mujer; he tenido mucha suerte". Para ella, el cambio no se explica solo por la cuestión de género, sino por la transformación del propio sistema universitario y científico.

Encina Cortizo, catedrática de la Universidad de Oviedo / Miki López

El acceso a la investigación ha mejorado notablemente con el paso de los años. "Antes era una aventura: sabías que iba a durar unos años, pero no sabías si iba a ser tu futuro", recuerda. Hoy, en cambio, destaca la existencia de más becas, programas de movilidad y recursos digitales. "Ahora haces un clic y ves una partitura que antes solo podías consultar en un archivo", explica, un cambio que ha transformado tanto la docencia como la investigación.

Noticias relacionadas

Pese a estos avances, muestra preocupación por el lugar de la música y las humanidades en la educación y a quienes empiezan, especialmente a las niñas, les lanza un mensaje claro: "Que lean, que se interesen por el pasado y que busquen su camino". Para ella, dedicarse a investigar música no es solo una profesión, sino un privilegio. "Es el claro ejemplo de que las científicas no solo están en la rama de ciencias como a veces se piensa", sonríe.