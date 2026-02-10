Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto

Nacho Manzano, el cocinero asturiano más universal y el único hasta la fecha que ha conquistado las codiciadas tres estrellas Michelin con el restaurante familiar Casa Marcial –en el que cocina con su hermana Esther y su sobrino Chus Sánchez–, lleva su buen hacer a los fogones al país vecino. Manzano estará al frente de las dos propuestas gastronómicas del nuevo hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, un alojamiento en la margen sur del Duero.

Con impresionantes vistas de la ciudad de Oporto y el río Duero, el 1638 Restaurant & Wine Bar que dirigirá Manzano ofrecerá un menú degustación de alta cocina con 11 pases combinado con vinos de la región del Duero. Ostras con salsa de pato y batido de alga codium o solomillo de ternera, pesto de algas y ensalada encurtida son algunas de las propuestas del primer menú degustación del restaurante, que cambiará cada dos meses y está disponible únicamente en horario de cenas.

Nacho Manzano en uno de los prados de La Salgar. / David Cabo

Para comidas y cenas estará Boa Vista Terrace, en el que el asturiano se encargará de una cocina de "comida casual con amigos y familiares o incluso un almuerzo de negocios con vistas a Oporto". El bacalao confitado, mejillones y arroz de almejas no faltarán en el menú.

Ingredientes de calidad

"El norte de Portugal y de España comparten no solo un clima y carácter, sino que también una esencia culinaria similar que, al fusionarse, logran alcanzar una atractiva propuesta tanto para locales como visitantes. Basados tanto en la tradición como en la modernidad, nuestros menús están fundamentados en ingredientes de calidad, una profunda herencia culinaria y un espíritu universal. Todo ello sin olvidar que los vinos tendrán un papel especial, combinando la pureza de la cocina clásica con la elegancia de los vinos Kopke”, explica Nacho Manzano.

"Estamos encantados con esta colaboración, que ofrece una propuesta gastronómica verdaderamente excepcional y diferenciadora tanto a nuestro hotel como a la región norte de Portugal. Con esta unión, Nacho Manzano y Tivoli Kopke escriben juntos una hermosa historia portuguesa, inspirada tanto en la región del Duero como en Asturias", afirma Francisco Viana Brito, director General del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel.

El nuevo hotel, de reciente apertura, busca conectar la cultura portuguesa, combinando la herencia de la cadena Tivoli Hotels & Resorts y Kopke, la bodega de vino de Oporto más antigua del mundo. Nacho Manzano aportará su experiencia culinaria a los dos restaurantes: 1638 Restaurant & Wine Bar y el Boa Vista Terrace.

El cocinero parragués aterriza en Portugal tras revalidar el pasado noviembre las tres estrellas Michelin en Casa Marcial (La Salgar, Parres), que las lucirá por segundo año consecutivo. Manzano revalidó también la estrella en NM, su restaurante en Oviedo con el que en 2024 logró una estrella –lo que devolvió a la capital asturiana a la Guía Michelin–, si bien recientemente anunció que lo cerraba de manera temporal al no poder dedicarle todo el tiempo necesario a su exigente proyecto gastronómico.

La familia Manzano cuenta además con los Gloria en Asturias –Oviedo y Gijón–, Nastura -Oviedo–, el hotel y restaurante Narbasu –Cereceda, Piloña–, además de su división de catering y de elaboración de comida para enviar a domicilio.