Noelia Rivera, un referente para las jóvenes: estudió Marina Civil, navegó durante 12 años como única mujer oficial de máquinas y ahora es profesora

Cuando Noelia Rivera (Cangas del Narcea, 1979) comenzó sus estudios de Marina Civil en la Universidad de Oviedo, la desigualdad de género no era un tema de debate: era una realidad cotidiana. "Cuando yo empecé esta profesión, había muy pocas mujeres", recuerda. La situación era todavía más evidente en su especialidad, Máquinas Navales, un ámbito muy próximo a la ingeniería mecánica y tradicionalmente masculinizado.

Durante la carrera, la falta de referentes femeninos era clara. "En toda la carrera solo tuve dos profesoras", explica. El resto del profesorado eran hombres, un reflejo fiel de lo que encontraría más tarde en el mundo profesional. Tras licenciarse, Noelia obtuvo el título de oficial de máquinas de la Marina Mercante y pasó doce años embarcada.

En ese periodo, la desigualdad se hizo aún más visible. "Yo navegué con muchas mujeres, pero no navegué con ninguna mujer de máquinas", afirma. Aunque había presencia femenina a bordo, los departamentos técnicos seguían siendo espacios casi exclusivamente masculinos. Noelia fue, en muchas ocasiones, la única mujer en la sala de máquinas.

Noelia Rivera, profesora titular de la Universidad de Oviedo / Juan Plaza

Con el tiempo, su trayectoria dio el salto a la Universidad, donde hoy es profesora titular del Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica. Desde esa posición, ha podido observar cómo el panorama empieza a transformarse. "Eso es verdad que poco a poco está cambiando, porque se está dando visibilidad al trabajo que hacen las mujeres", señala. Para ella, esa visibilidad es clave para que las jóvenes se animen a estudiar ingeniería y ciencia.

En las aulas, el cambio es gradual. Actualmente, las mujeres representan en torno al 30% del alumnado, una cifra todavía baja, pero que va en aumento. "Yo sí noto que cada vez hay más mujeres que se animan a hacer ingeniería", explica. Su papel como docente se ha convertido también en un referente. "Me han dicho que eligieron esta carrera después de conocerme en unas jornadas de puertas abiertas", cuenta.

La transformación es evidente también en los puestos de responsabilidad. "Ahora la directora del centro es una mujer y yo soy la subdirectora", explica. En su departamento, la presencia femenina es ya mayoritaria, y fuera de la Universidad, cargos como el de capitana marítima de Gijón están ocupados por mujeres.

Aun así, Noelia Rivera insiste en que queda camino por recorrer. "Todavía queda trabajo por hacer", afirma. Pero su propia historia demuestra que los techos de cristal que marcaron sus inicios empiezan, poco a poco, a romperse.