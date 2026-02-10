Noelia Rivera, un referente para las jóvenes: estudió Marina Civil, navegó durante 12 años como única mujer oficial de máquinas y ahora es profesora
"Muchas alumnas me han dicho que eligieron esta carrera después de conocerme en unas jornadas de puertas abiertas", cuenta la subdirectora del centro universitario de Gijón
Cuando Noelia Rivera (Cangas del Narcea, 1979) comenzó sus estudios de Marina Civil en la Universidad de Oviedo, la desigualdad de género no era un tema de debate: era una realidad cotidiana. "Cuando yo empecé esta profesión, había muy pocas mujeres", recuerda. La situación era todavía más evidente en su especialidad, Máquinas Navales, un ámbito muy próximo a la ingeniería mecánica y tradicionalmente masculinizado.
Durante la carrera, la falta de referentes femeninos era clara. "En toda la carrera solo tuve dos profesoras", explica. El resto del profesorado eran hombres, un reflejo fiel de lo que encontraría más tarde en el mundo profesional. Tras licenciarse, Noelia obtuvo el título de oficial de máquinas de la Marina Mercante y pasó doce años embarcada.
En ese periodo, la desigualdad se hizo aún más visible. "Yo navegué con muchas mujeres, pero no navegué con ninguna mujer de máquinas", afirma. Aunque había presencia femenina a bordo, los departamentos técnicos seguían siendo espacios casi exclusivamente masculinos. Noelia fue, en muchas ocasiones, la única mujer en la sala de máquinas.
Con el tiempo, su trayectoria dio el salto a la Universidad, donde hoy es profesora titular del Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica. Desde esa posición, ha podido observar cómo el panorama empieza a transformarse. "Eso es verdad que poco a poco está cambiando, porque se está dando visibilidad al trabajo que hacen las mujeres", señala. Para ella, esa visibilidad es clave para que las jóvenes se animen a estudiar ingeniería y ciencia.
En las aulas, el cambio es gradual. Actualmente, las mujeres representan en torno al 30% del alumnado, una cifra todavía baja, pero que va en aumento. "Yo sí noto que cada vez hay más mujeres que se animan a hacer ingeniería", explica. Su papel como docente se ha convertido también en un referente. "Me han dicho que eligieron esta carrera después de conocerme en unas jornadas de puertas abiertas", cuenta.
La transformación es evidente también en los puestos de responsabilidad. "Ahora la directora del centro es una mujer y yo soy la subdirectora", explica. En su departamento, la presencia femenina es ya mayoritaria, y fuera de la Universidad, cargos como el de capitana marítima de Gijón están ocupados por mujeres.
Aun así, Noelia Rivera insiste en que queda camino por recorrer. "Todavía queda trabajo por hacer", afirma. Pero su propia historia demuestra que los techos de cristal que marcaron sus inicios empiezan, poco a poco, a romperse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado
- Jornada caótica en las cercanías asturianas: trenes cancelados, retrasos de más de una hora y 'averías' en la infraestructura
- Un herido y cuatro coches dañados al perder un camionero drogado su carga de troncos de madera en la Autovía entre Villaviciosa y Ribadesella
- La frustración de dos asturianas que quieren ser ganaderas: a una no le acaba de llegar el dinero aprobado y a otra nunca le llegará
- Juzgan a un empresario por convertir a una menor cubana en su esclava sexual en Salinas: "Tienes que ser más sumisa y más caliente"