La Oficina Acelera pyme de FADE se consolida como el principal aliado digital de las empresas asturianas

En un momento en el que la digitalización se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad, la Oficina Acelera pyme de FADE reafirma su continuidad y su compromiso con las empresas asturianas. Pymes, autónomos y emprendedores encuentran en este servicio un apoyo esencial para adaptarse a nuevas tecnologías, cumplir con normativas digitales cada vez más exigentes y responder a unos hábitos de consumo en constante evolución.

Desde su puesta en marcha, la Oficina Acelera pyme de FADE se ha consolidado como un referente regional en asesoramiento tecnológico, actuando como puente entre las necesidades reales del tejido empresarial y las soluciones digitales capaces de impulsar su crecimiento. Su labor ha permitido que cientos de empresas asturianas den pasos decisivos en ámbitos como la ciberseguridad, la eficiencia de procesos, el comercio electrónico o la gestión del dato.

Un servicio al alcance de todo el tejido empresarial asturiano

La Oficina Acelera pyme nace con una vocación clara: llegar a todos los rincones de Asturias y ofrecer un modelo de apoyo accesible, gratuito y personalizado. Su trabajo se dirige tanto a sectores altamente tecnificados como a aquellos que todavía están iniciando su proceso de digitalización, promoviendo así una transformación digital integral y equitativa en toda la región.

Ese carácter cercano e inclusivo explica su creciente demanda entre empresas de todos los tamaños, desde micropymes rurales hasta compañías industriales, pasando por comercios, despachos profesionales o nuevos proyectos emprendedores.

Asesoramiento personalizado: la clave del éxito

El asesoramiento individualizado sigue siendo el corazón del proyecto. Gracias a un equipo de expertos multidisciplinares, la Oficina Acelera pyme acompaña a las empresas en un proceso de digitalización ajustado a sus recursos, objetivos y capacidades. Entre los servicios más destacados se encuentran:

–Diagnósticos de madurez digital, para conocer el punto de partida de cada empresa.

–Planes de digitalización a medida, con recomendaciones realistas y orientadas a resultados.

–Asistencia técnica especializada, en áreas como factura electrónica, ciberseguridad, redes sociales, comercio electrónico, inteligencia artificial o análisis de datos.

–Formación práctica y acompañamiento, para que las herramientas se implanten de forma eficaz y sostenible.

–Apoyo específico a emprendedores, desde la fase de idea hasta la consolidación del proyecto, garantizando que las nuevas iniciativas avancen con seguridad tecnológica.

–Orientación sobre ayudas y subvenciones, facilitando el acceso a programas regionales y estatales relacionados con la innovación y la digitalización.

Las consultas pueden realizarse de forma presencial –en Oviedo, Gijón y Avilés– o a distancia, ofreciendo así flexibilidad a empresas de toda Asturias.

Un momento de la presentación de resultados de la Oficina Acelera pyme de FADE el pasado mes de mayo. / Miki López

Jornadas, networking y un ecosistema digital en crecimiento

La actividad de la Oficina no se limita al asesoramiento individual. Su programación incluye:

–Jornadas de sensibilización tecnológica, donde expertos presentan soluciones reales para las necesidades de la empresa asturiana.

–Encuentros de oferta y demanda tecnológica, que conectan a pymes con proveedores y agentes especializados del sector TIC.

–Talleres temáticos e iniciativas formativas, orientadas a maximizar la incorporación de herramientas digitales en el día a día empresarial.

Estas acciones contribuyen a crear un ecosistema regional cada vez más conectado, innovador y preparado para los desafíos digitales.

Impacto demostrado en el tejido empresarial

Desde sus inicios en 2023, la Oficina Acelera pyme ha atendido a más de 1.500 empresas, y cerca de 4.000 personas han participado en las jornadas, talleres y actividades organizadas. Cifras que reflejan la confianza del tejido empresarial asturiano en este recurso gratuito y la relevancia de su labor.

Compromiso con las zonas rurales: nadie queda atrás

La Oficina Acelera pyme presta una atención especial a empresas ubicadas en zonas rurales, donde la transformación digital puede verse frenada por dificultades como la conectividad o la falta de recursos especializados. Con un enfoque adaptado a sus necesidades, el proyecto garantiza que estos negocios también puedan acceder a herramientas y conocimientos clave para mantenerse competitivos.

Un aliado estratégico para el presente y el futuro de las pymes

La continuidad de la Oficina Acelera pyme llega en un momento en el que las empresas deben adaptarse a nuevas normativas y procesos digitales que marcarán su actividad en los próximos años. Contar con un acompañamiento experto, gratuito y cercano supone una ventaja determinante para avanzar con seguridad y aprovechar las oportunidades que la digitalización ofrece.

FADE reafirma así su compromiso con la modernización del tejido empresarial asturiano. La Oficina Acelera pyme seguirá siendo un aliado estratégico para todas las empresas que quieran dar un paso adelante en innovación, eficiencia y competitividad.

Acceder a los servicios de la Oficina Acelera pyme de FADE es gratuito. Las empresas interesadas pueden contactar a través de:

–Teléfono: 985 23 21 05.

–Correo electrónico: acelerapyme@fade.es

–Página web: https://web.fade.es/acelerapyme/es/

No pierdas la oportunidad de sumarte al cambio tecnológico y dar un paso adelante en la competitividad de tu empresa.